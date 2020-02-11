البرازيل تحجز تذكرة التأهل إلى أولمبياد طوكيو

حامل اللقب يفوز بثلاثية في كلاسيكو أميركا الجنوبية

العواصم ـ وكالات:

تأهلت البرازيل حاملة اللقب إلى منافسات كرة القدم بدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، بفوزها 3-0 على الأرجنتين، فجر أول أمس.. وكان يجب على البرازيل الفوز على منافستها التقليدية بالتصفيات في كولومبيا من أجل الانضمام إليها لتمثيل أمريكا الجنوبية في أولمبياد طوكيو.

وسجل باولينيو الهدف الأول بعد 11 دقيقة قبل أن يضيف ماتيوس كونيا الهدف الثاني في الدقيقة 30 والثالث في بداية الشوط الثاني.. وكانت الأرجنتين ضمنت التأهل بالفعل للأولمبياد بعد فوزها بأول مباراتين في التصفيات. وفقدت أوروجواي فرصة التأهل برغم فوزها 3-1 على كولومبيا ، الأحد.

ونالت البرازيل الذهبية الأولمبية بستاد ماراكانا في ألعاب ريو دي جانيرو 2016 لتحصد اللقب الدولي الوحيد الذي كان ينقص حصيلتها من الألقاب.

وكان المنتخب الأرجنتيني، لحق بقافلة المتأهلين إلى مسابقة كرة القدم في دورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020)، بعدما حجز بطاقة التأهل الأولى من تصفيات قارة أمريكا الجنوبية.. وانتزع المنتخب الأرجنتيني بطاقة التأهل بالفوز الثمين (2-1) على نظيره الكولومبي (الجمعة)، في الجولة الثانية من فعاليات المرحلة النهائية في البطولة المقامة حاليا بكولومبيا والمؤهلة للأولمبياد.

ورفع المنتخب الأرجنتيني رصيده إلى 6 نقاط من انتصارين متتاليين في هذه المرحلة، ليتصدر المجموعة فيما تجمد رصيد المنتخب الكولومبي عند نقطة واحدة في المركز الرابع الأخير بالمجموعة.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي ثم تقدم المنتخب الأرجنتيني بهدفين سجلهما أوجستين خوسيه أورزي وباتريسيو بيريز في الدقيقتين 50 و53 فيما سجل إدوين سيتري هدف حفظ ماء الوجه للمنتخب الكولومبي من ضربة جزاء في الدقيقة 67.

وأفلت المنتخب البرازيلي (راقصو السامبا) من فخ الهزيمة في المباراة الأخرى بهذه الجولة وانتزع التعادل (1-1) مع أوروجواي ليحافظ على فرصته قائمة في التأهل للمسابقة الأولمبية التي يحمل لقبها.

وتقدم منتخب أوروجواي بهدف سجله مانويل أوجارتي ريبيرو في الدقيقة 35 وتعادل المنتخب البرازيلي عبر النيران الصديقة حيث سجل هدف التعادل إجناسيو دي أروبارينا حارس مرمى منتخب أوروجواي عن طريق الخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 40.