ديوكوفيتش يحافظ على صدارة التصنيف العالمي للتنس

العواصم ـ وكالات:

حافظ الصربي نوفاك ديوكوفيتش على صدارة التصنيف العالمي للتنس، الصادر صباح أول أمس، والذي لم يشهد أي تغييرات في المراكز الـ10 الأولى.

وتواجد الفرنسي جايل مونفيس في المركز التاسع بعد تتويجه بلقب بطولة مونبلييه، في الوقت الذي ارتقى فيه التشيكي جيري فيسيلي 35 مركزا ليحتل المركز 72 عالميا عقب تتويجه أمس الأحد، بلقب بطولة بوني.. وقفز التشيلي كريستيان جارين 5 مراكز ليتواجد في التصنيف 26 عالميا بعد تتويجه بلقب بطولة قرطبة، في الوقت الذي تراجع فيه الفرنسي جو ويلفريد تسونجا 13 مركزا ليحتل التصنيف 46 عالميا.

وارتقى المصري محمد صفوت 27 مركزا ليحتل التصنيف 130 عالميا، وذلك بعد فوزه ببطولة لانجستون الأسترالية في فئة الشالينجر.