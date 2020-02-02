نائبان: حكومة علاوي ليست مؤقتة وستكون بكامل صلاحيات وعدد الوزارات

ستتعامل مع موازنتين وتتحكم بأكثر من ربع تريليون دولار

بغداد – الصباح الجديد:

أورد النائب عن تيار الحكمة جاسم البخاتي امس الأحد، ان عدد الوزارات في حكومة محمد توفيق علاوي والتي كُلف برئاستها يوم أمس، ستكون بنفس عدد وزارات الحكومة السابقة، فيما أكد وزير الشباب والرياضة السابق عبد الحسين عبطان امس أيضا، ان الحكومة لن تكون “مؤقتة” وستستمر لسنة ونصف السنة على أقل تقدير، لافتا الى انها ستتعامل مع ما يزيد على ربع تريليون دولار.

وقال جاسم البخاتي في تصريح اطلعت عليه الصباح الجديد، ان “المؤشرات تقول وتؤكد ان حكومة علاوي، ستكون بنفس الوزارات الحالية، دون اي تقليص فيها، وتكون حكومة طبيعية لها كامل الصلاحيات، حالها كحال الحكومة المستقيلة”.

وبين، ان “مهمة حكومة محمد توفيق علاوي، ستكون معالجة الملفات المهمة، وعلى رأسها اقرار موازنة 2020، والانتخابات المبكرة وفرض القانون، وانصاف شهداء وجرحى التظاهرات”.

وأشار البخاتي إلى أن”القوى السياسية تنتظر ما يتمكن من تطبيقه رئيس الوزراء المكلف على أرض الواقع، وما سوف يتضمنه برنامجه الحكومي”.

ومن جانبه كتب عبد الحسين عبطان منشوراً على صفحته الرسمية في موقع “فيسبوك “، قائلا “أختلف كليا مع من يقول ان الحكومة مؤقتة وأمدها سنة واحدة أو أقل من ذلك”، مبينا ان “الاستحضارات المطلوبة لإجراء الانتخابات البرلمانية لا تكتمل في أقل من سنة ونصف (١٨ شهرا)”.



وأضاف «هذا يعني ان الحكومة الجديدة ستتعامل مع موازنة لسنتين ٢٠٢٠ و٢٠٢١ التي لا تقل عن ٢٦٠ مليار دولار»، مؤكدا ان «الشعب ينتظر خطوات جادة لمعالجة الكثير من المشكلات الحالية ومنها مكافحة الفساد وتقليل نسبة البطالة وتحسين الخدمات».

وشدد عبطان على ان «الفريق الحكومي الجديد يجب ان يكون كفوء ومحترف في التعامل مع الأزمات التي تواجه العراق والشعب».

وكلف رئيس الجمهورية برهم صالح، السبت (1 شباط 2020)، محمد توفيق علاوي بتشكيل الحكومة المؤقتة خلفاً للمستقيل عادل عبد المهدي.