نائب: قانون التقاعد الجديد لن يعدل وسيمضي حسب تشريع مجلس النواب

بغداد – الصباح الجديد:

أكد النائب عن تحالف سائرون علاء الربيعي أن قانون التقاعد لن يُعدل وسيمضي في السنة القانونية التي شرعها مجلس النواب.

وقال الربيعي في تصريح اطلعت عليه الصباح الجديد امس، : إن”هنالك توجهاً على عدم اجراء تعديلات على قانون التقاعد الجديد، مؤكداً أن القانون سيمضي في السن التقاعدية الحالي التي تم تشريعها.

وأضاف أن “قانون التقاعد شرع من أجل استغلال الطاقات الشبابية في وزارات الدولة وتوفير فرص عمل لهم”.

وفي ما يخص العطلة التشريعية لمجلس النواب، أشار الربيعي إلى “أهمية وجود أعضاء مجلس النواب في ظل الأزمة التي تمر بها البلاد”، مبيناً أن “المجلس كان له دور كبير في تلبية مطالب المتظاهرين وامتصاص الأزمة، حيث شرع العديد من القوانين التي كان يطالب بها المتظاهرون”.

وكان رئيس الجمهورية برهم صالح قد صادق في وقت سابق، على قانون التقاعد الموحد، بعد إقراره في مجلس النواب.