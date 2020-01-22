السفير البريطاني في بغداد: لا مبرر لاستخدام القوة المميتة المفرطة تجاه المتظاهرين

بغداد – الصباح الجديد:

دان السفير البريطاني في بغداد امس الاربعاء، استخدام “القوة المميتة المفرطة” تجاه المتظاهرين، داعيا الى ضبط النفس واجراء تحقيقات موثوقة في مقتل “600 متظاهر” حتى الآن.

وقال السفير ستيفن هيكي، في تغريدة له عبر موقع تويتر ، “ندين قتل وجرح المزيد من المتظاهرين”، مضيفا “لا شك انه على المحتجين المحافظة على سلميتهم، لكن ليس هناك ما يبرر استخدام القوة المميتة المفرطة”.

واشار هيكي الى “قتل اكثر من ٦٠٠ متظاهر لغاية الان”، مشددا أن “هناك حاجة ماسة الى ضبط النفس واجراء تحقيقات موثوقة”.

كما دعا السفير هيكي، الى “الاستجابة العملية لمطالب المتظاهرين لتحقيق الاصلاح”.