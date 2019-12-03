309 آلاف برميل نفط صادرات البلاد إلى الأردن خلال تشرين الثاني الماضي

جازبروم نفط الروسية: 3 ملايين طن إنتاج الخام في كردستان

بغداد ـ الصباح الجديد:

اعلنت وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية، امس الثلاثاء، ان كميات النفط المستوردة من العراق لشهر تشرين الثاني الماضي بلغت 309 الاف برميل تم نقلها بواسطة 1209 صهاريج.

وذكرت وكالة بترا نقلا عن الوزيرة هالة زواتي، ان “مجموع الكميات المستوردة من نفط العراق تم نقلها من مصفاة بيجي الى مصفاة البترول الأردنية في مدينة الزرقاء بمعدل 10 الاف برميل يوميا”.

واشارت الى ان “مجموع الكميات المفرغة في مصفاة البترول الاردنية منذ مطلع ايلول الماضي وحتى نهاية شهر تشرين الثاني الماضي بلغت 776 الف برميل”.

واضافت، ان “هذه الكميات تشكل 7 بالمئة من احتياجات المملكة”، لافتة الى ان “هذه الخطوة تأتي في اطار التعاون الطاقي القائم بين الأردن والعراق بما يخدم مصالح البلدين الشقيقين”.

وفيما يتعلق بأسعار نفط العراق اكدت زواتي، ان “مذكرة التفاهم تنص على ان يبيع العراق النفط الخام (نفط خام كركوك) إلى الأردن على أساس معدل خام نفط برنت الشهري ناقص كلف النقل والفرق بالمواصفات”.

وافادت بان “مذكرة التفاهم تجسد مصالح الأردن والعراق الاقتصادية وتعزز التعاون في مجال الطاقة بين البلدين وتسهم في استحداث المزيد من فرص العمل وإعادة الدور الاقتصادي الحيوي للطريق البري بين البلدين، واصفة استيراد نفط العراق بانه دشن مرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي بين البلدين”.

على صعيد متصل، كشفت شركة جازبروم نفط الروسية أمس الثلاثاء، عن انتاجها للنفط الخام في اقليم كردستان والذي بلغ ثلاثة ملايين طن منذ بدء العمليات التجارية في حقل سرقلة النفطي.

وقالت جازبروم أن «إنتاجها اليومي حاليا في الحقل النفطي يبلغ 4000 طن أو 30 ألف و500 برميل».

وكان مصدر مطلع، ذكر مطلع الاسبوع الجاري، ان حكومتي بغداد واربيل اتفقتا على اعادة صادرت نفط الإقليم عبر شركة تسويق النفط (سومو).

وقال المصدر، إن “اجتماع وفد حكومة اقليم كردستان مع ممثلي الحكومة الاتحادية برئاسة وزير النفط ثامر الغضبان، أنتهى بتوصل الجانبين الى اتفاق مشترك”.

وأضاف، أن “الجانبين اتفقا على أن يرسل الاقليم 250 الف برميل من النفط يوميا بداية مطلع العام المقبل، وترسل بغداد مبلغ 11 تريليون دينار مخصصة للرواتب”.

وأشار المصدر، إلى أن “وفد الاقليم طلب التوقيع على الاتفاق، لكن ممثل الحكومة الاتحادية رفض ذلك، وطلب التأجيل بعد التصويت من قبل مجلس النواب على استقالة الحكومة الحالية”.

وقال الغضبان في تصريحات صحافية، إن “بغداد وإقليم كردستان اتفقا على الموازنة العامة والنفط”، مبيناً أن “الحكومة الاتحادية ستقوم بارسال رواتب وموازنة موظفي الاقليم بينما ستقوم كردستان بارسال 250 الف برميل نفط يوميا”.

وأضاف وزير النفط: “تم الاتفاق على انه في مطلع العام المقبل.. وفي مقابل ارسال المستحقات المالية للاقليم مثل الرواتب والموازنة من الموازنة الاتحادية العامة للعام 2020، فان اقليم كردستان وفي 1 كانون الثاني 2020 سيقوم بارسال 250 الف برميل نفط الى بغداد وبيعه عن طريق شركة سومو”.

واشار الى ان “الاتفاق بين حكومة بغداد وحكومة الاقليم كان مثمرا، إذ سيبدأ تنفيذه مع بداية عام 2020، مشيراً إلى أن “المباحثات بين الجانبين ستستمر لمناقشة التفصيلات الأخرى”.