ارتفاع معدل تضخم تشرين الأول الماضي بنسبة 0.6 %

بغداد ـ الصباح الجديد:

اعلنت وزارة التخطيط، أمس الثلاثاء، ارتفاع معدل التضخم الشهري 0.6% لشهر تشرين الاول 2019، في حين انخفض التضخم السنوي لشهر ذاته بنسبة 0.8%.

وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي في بيان له، ان «الرقم القياسي العام لشهر تشرين الاول في العراق بلغ 104.8%، اذ ارتفع بنسبة 0.6% بالمقارنه مع شهر ايلول 2019، عازيا ذلك الى ارتفاع قسم الاغذيه والمشروبات غير الكحولية بنسبة 2.5%، قسم الصحة بنسبة 1.3%، قسم التعليم بنسبة 0.4%».

واضاف الهنداوي ان معدل التضخم السنوي انخفض خلال شهر تشرين الاول 2019 الى 0.8% مقارنة مع شهر تشرين الاول 2018 اذ بلـغ الرقـم القياسـي حينهـا 105.6%».

واشار الهنداوي الى ان «مؤشر التضخم الأساس انخفض بمعدل 0.2% عن الشهر السابق وأنخفـض بمعـدل 0.1% مقارنـة مع شهر تشرين الاول 2018».

وأعلن الجهاز المركز للإحصاء وتكنولوجيا المعلومات خلال كانون الثاني 2012، مباشرته باستخدام المكننة في جمع الأسعار المختلفة وبأوقات زمنية محدده بدلاً من الاستمارة الورقية المعمول بها سابقاً، مؤكداً أن ذلك سيسهم في سرعة جمع الأسعار ودقتها، وتصحيح احتسابها في حال وجود أخطاء.