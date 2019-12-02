  • الثلاثاء , 3 ديسمبر 2019
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
    • رياضة
  • ميسي «الرائع» يمنح برشلونة الفوز على أتلتيكو

ميسي «الرائع» يمنح برشلونة الفوز على أتلتيكو

رياضة
0 تعليق
228 views

مدريد ـ وكالات:
منح النجم الارجنتيني ليونيل ميسي فريقه برشلونة ثلاث نقاط ثمينة عندما عاد من ملعب «واندا متروبوليتانو» الخاص بنادي اتلتيكو مدريد بفوز ثمين بتسجيله هدف المباراة الوحيد قبل نهايتها بأربع دقائق ليحافظ فريقه على صدارة الترتيب.
ويملك برشلونة 31 نقطة متفوقا بفارق الاهداف عن غريمه التقليدي ريال مدريد الفائز على الافيس 2-1 ، في حين تراجع اتلتيكو مدريد الى المركز السادس مع 25 نقطة.
ويلتقي الغريمان اللدودان وجها لوجه في الكلاسيكو في 18 من الشهر الحالي على ملعب كامب نو.واستمر الفريق الكاتالوني في تشكيلة عقدة لفريق العاصمة الاسبانية كون اتلتيكو فشل في الفوز على ضيفه للمباراة التاسعة عشرة تواليا في الدوري المحلي وتحديدا منذ ان تغلب عليه في 14 شباط عام 2010.

نبذة عن

avatar

جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

مقالات ذات صلة