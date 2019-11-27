نساء العالم يتظاهرن لدعم حقوقهن

بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة

متابعة الصباح الجديد :

بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، نُظمت وقفات احتجاجية نسائية في عدد من دول العالم، من بينها المكسيك وإيطاليا وتركيا والسودان، للمطالبة ببذل المزيد من الجهود لدعم حقوق المرأة.

حيث نُظمت تظاهرات في دول عديدة بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة يوم الاثنين 25 نوفمبر . وتقول الأمم المتحدة إن نحو 87 ألف امرأة وفتاة في جميع أنحاء العالم قُتلن في عام 2017، مضيفة أن العنف ضد النساء والفتيات يعد واحداً من “انتهاكات حقوق الإنسان الأكثر انتشاراً واستمراراً وتدميراً في عالمنا اليوم” وما يزال يجري الإبلاغ عنه إلى حد كبير بسبب قضايا تشمل الإفلات من العقاب والعار.

في مدينة مكسيكو سيتي المكسيكية خرجت تظاهرات في الشوارع تطالب السلطات ببذل المزيد من الجهود لمكافحة ارتفاع معدلات قتل المرأة بسبب جنسها والاغتصاب في البلاد.

ونُظمت احتجاجات كبيرة أخرى في جميع أنحاء دول أميريكا اللاتينية، حيث تقول الأمم المتحدة إن 12 امرأة تُقتل يوميا، والصورة لتظاهرات احتجاجية في مدينة مكسيكو سيتي.

وخرجت تظاهرات في شوارع مدن كثيرة من دول العالم للمطالبة بإنهاء العنف ضد المرأة، ومنها مدينة ميكسيكو سيتي المكسيكية.

وفي تشيلي خرجت متظاهرات إلى الشوارع وعلى أفواههن طلاء على شكل كف يد حمراء، في أثناء دعوتهن لبذل المزيد من الجهود للقضاء على العنف ضد المرأة.

تبنت النساء في الأرجنتين أسلوباً مشابهاً للنساء في تشيلي، إذ غطت النساء أفواههن بطلاء على شكل كف يد باللون الأرجواني، وفي أثناء تجمعهن أمام المؤتمر الوطني في العاصمة بوينس آيرس.

كذلك خرج رجال ونساء في عاصمة أوروجواي مونتيفيديو يرتدون ملابس سود في أثناء تنظيم مسيرة مناهضة للعنف القائم على أساس النوع الاجتماعي.

وفي عاصمة هندوراس تيغوسيغالبا، علق متظاهرون دمى حيوانات محشوة بالقطن على حبال في ذكرى نساء تعرضن لعمليات قتل.

وجسدت مجموعة من النساء في بنما مشهداً تمثيلياً بملاءات بيض مغطاة بدماء مزيفة لإحياء ذكرى نساء قتلن بسبب النوع.

كما نُظمت احتجاجات كبيرة في دول أوروبية، والصورة في مدينة نانت الفرنسية، إذ كتبت نساء في تظاهرة مساء الاثنين “توقف” و “138” على أيديهن للتعبير عدد النساء اللائي قُتلن على أيدي شركاء حاليين أو سابقين لهن في البلاد هذا العام.

وفي إيطاليا أضاء مبنى مجلس الشيوخ في تورينو، والمعروف باسم قصر “ماداما” باللون الأحمر للاحتفال باليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة.

وفي إسبانيا تظاهر الآلاف في عدة مدن للمطالبة بالقضاء على العنف ضد المرأة، وتشير بيانات إلى الإبلاغ عن مقتل 52 امرأة على أيدي شركائهن الحاليين أو شركائهن السابقين في البلاد منذ بداية عام 2019.

كما خرجت تظاهرة حاشدة في مدينة اسطنبول التركية بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة والمطالبة ببذل المزيد من الجهود.

تخللت تظاهرات مدينة اسطنبول التركية اشتباكات بين بعض المتظاهرين وشرطة مكافحة الشغب. وتقول جماعة “سنوقف قتل النساء” في اسطنبول إن 300 امرأة قُتلت في تركيا حتى الآن هذا العام.

وفي مدينة بروكسل البلجيكية، وُضعت أحذية حمراء على الأرض كرمز لضحايا عمليات القتل من النساء.

وانضمت النساء في السودان إلى حركة التظاهرات العالمية بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، وهتفن لـ “الحرية والسلام والعدالة” في أثناء مسيرة في العاصمة الخرطوم.