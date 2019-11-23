مئات الشاحنات تدخل ميناء أم قصر الجنوبي بعد عودة العمل اليه

بغداد – الصباح الجديد:

اعلن وزير النقل عبد الله لعيبي، امس السبت، متابعة العمل في ميناء ام قصر الجنوبي، مؤكداً أن يوم امس شهد دخول أكثر من أربعمئة شاحنة وأكثر من عشرين عربة قطار صهريج نفط.

وذكر بيان للوزارة تلقت الصباح الجديد نسخة منه، أن ” الميناء يشهد اليوم نشاطاً تجارياً كبيراً في العمليات البحرية الارساء والإقلاع والمناولة من خلال دخول 430 شاحنة لتفريغ الحمولات التجارية وكذلك 22 عربة قطار صهريج نفط لنقل المشتقات النفطية”.

ونقل البيان عن الوزير قوله أن ” جميع الأرصفة في ام قصر الجنوبي مشغولة بتفريغ الحمولات المتضمنة باخرة سكر خام، وباخرة رز، وباخرة ذره علفية، وكذلك باخرتين حاويات وبانطون كلنكر اضافة الى ناقلتي نفط”.وأضاف ان “وزارة النقل تعمل على تعزيز ثقة المؤسسات الحكومية و الشركات الكبرى بالموانئ العراقية لجذبهم من اجل نقل البضائع والحاويات عن طريق العراق”، مشيراً إلى ان “اي انقطاع في عمل الموانئ العراقية سيسبب ارتفاعاً بالأسعار، الامر الذي يثقل كاهل المواطن العراقي ولذلك تعمل الوزارة على استمرار انسيابية النقل من والى الميناء خدمة للصالح العام”.