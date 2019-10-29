مصر: ارتفاع احتياط النقد الاجنبي

الصباح الجديد ـ وكالات :

أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع احتياط النقد الأجنبي بنحو 52 مليون دولار خلال الشهر الماضي، مسجلاً رقماً قياسياً جديداً. ولفت في بيان على موقعه الإلكتروني إلى أن صافي احتياطيّ النقد الأجنبي ارتفع إلى نحو 44.969 مليار دولار في نهاية آب الماضي، من 44.917 مليار دولار نهاية تموز. ولم يعكس صافي الاحتياطي الأجنبي الشريحة الأخيرة التي حصلت عيها مصر من صندوق النقد بعد تسديد العديد من الالتزامات نهاية آب.

وكانت مصر سددت التزامات بنحو 14.7 مليار دولار خلال العام المالي 2018-2019. وكان احتياط النقد الأجنبي سجل عدداً من المستويات القياسية خلال العام الماضي وصلت ذروتها في تشرين الثاني 2018 بعد أن وصل إلى 44.513 مليار دولار، لكنه انخفض بشكل ملحوظ خلال كانون الأول الماضي بنحو ملياري دولار، قبل أن يعاود الارتفاع في الشهور التالية محققاً رقماً قياسياً جديداً نهاية تموز الماضي.

وأظهرت بيانات رسمية ارتفاع احتياط الذهب إلى 3.32 مليار دولار في آب، من 3.05 مليار دولار في تموز. وارتفعت مساهمة الذهب في الاحتياطي الأجنبي بنسبة 8.6 في المئة، ما يعادل 265 مليون دولار.

إلى ذلك، أعلن وزير المال المصري محمد معيط، أن الاستثمارات غير المباشرة قفزت إلى بين 23 و24 مليار دولار، وذلك مع زيادة إقبال المستثمرين الأجانب للاستثمار في أدوات الدين.

وذكر معيط أن مصر صمدت أمام التحديات ولم تلجأ لرفع الفائدة العام الماضي لزيادة الثقة في اقتصادها. وأضاف أن الوزارة حددت سعر الفائدة في الموازنة العامة للدولة عند 15 في المئة، ولكن الأشهر الماضية شهدت طلبات من المستثمرين الأجانب لفائدة بين 20 و21 في المئة للاستثمار في أدوات الدين، ما كان يزيد من أعباء كلفة الدين.