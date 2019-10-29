“بيتي”.. أول نبتة في العالم تلتقط سيلفي لنفسها!

الصباح الجديد – وكالات:

التقطت نبتة تدعى “بيتي” تعيش في حديقة الحيوان في لندن، للمرة الأولى على الإطلاق، صورة سيلفي لها.

ويقول العلماء إن نجاح هذه التجربة قد يحدث ثورة في مجال الحفاظ على النباتات في جميع أنحاء العالم، حيث أن “تعليم النباتات التقاط صورة سيلفي” سيجعل مراقبة الحياة البرية في الغابات المطيرة أكثر سهولة.

وتمكنت نبتة السرخس المسمات “بيتي”، بمساعدة باحثين من جمعية علم الحيوان في لندن (ZSL)، بعد اختراعهم كاميرا تعمل بالطاقة المتولدة من النبتة.

وهذا الاختراع الثوري مكن العلماء من تسخير الطاقة الطبيعية التي تنتجها النباتات الحية لتوليد كميات صغيرة من الكهرباء، ما يسمح لهم “بالتواصل” مع الطبيعة.

وقام العلماء، في وقت سابق من هذا العام، بتركيب خلايا وقود جرثومية (خلايا الوقود التي تسخر طاقة البكتيريا)، في النبتة الموجودة في معرض Rainforest Life ، حيث تسمح هذه الخلايا للنبتة بتوليد طاقة تعمل على تشغيل كاميرا منخفضة الطاقة وتلتقط صورة لها.

ونجحت التجربة العلمية بعد أن تمكنت “بيتي” من التقاط صورة سيلفي لها من دون أي تدخل بشري، في أثناء قضاء فترة الصيف في نمو طاقتـها، وتظهر الصورة بوضوح نبتـة السرخـس مـع أوراقهـا الحساسـة وسيقانهـا اللامعـة.