درة تتعاقد على بطولة فيلم رعب

الصباح الجديد – وكالات:

تعاقدت الممثلة التونسية درة على بطولة فيلم بعنوان “جدران” ينتمي لنوعية أفلام الرعب، قصة ياسر صلاح، وسيناريو وحوار هيثم الدهان وأحمد الدهان، وإخراج محمد بركة.

من ناحية أخرى تشارك درة في بطولة فيلم “يوم وليلة” إلى جانب الممثلين خالد النبوي، وحنان مطاوع، وأحمد الفيشاوي، ومحمد جمعة، ومحمد عادل، تأليف يحيى فكري، وإخراج أيمن مكرم. وتؤدي فيه دور ممرضة وبرزت في الإعلان بارتدائها الحجاب، في عدّة صور.

يذكر ان درة حاصلة على شهادة الدراسات المعمقة في العلوم السياسية من تونس العاصمة. دخلت ميدان الفن أثر انضمامها لفرقة المسرح، حيث شاركت لأول مرة في مسرحية مجنون للمخرج توفيق الجبالي.

مثلت أدوار عدة في السينما التونسية، وشاركت في أفلام عالمية، وشاركت الفنان كاظم الساهر في كليب أغنية ناي عام 2007، ودخلت منذ عام 2007 الى السينما المصرية. أصبح لدرة حضور طاغ في الوطن العربي بعد مسلسلاتها: العار(2010)، والريان (2011)، وآدم (2011).