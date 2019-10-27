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«التعبئة».. جديد وجدي الأهدل

ثقافة
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صدرت حديثاً عن دار هاشيت أنطوان – نوفل في بيروت المجموعة القصصية السابعة للكاتب اليمني وجدي الأهدل، وهي بعنوان «التعبئة». وسوف تتوفر للقراء بدءاً من معرض بيروت الدولي للكتاب في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.
تتكون «التعبئة» من 14 قصة قصيرة، كل قصة تسرد جانباً من حياة أحد الديكتاتوريين.
وتركز «التعبئة» على القادة الأكثر إجراماً الذين ظهروا في التاريخ، وهم: أدولف هتلر، جوزيف ستالين، فرانشيسكو فرانكو، نيكولاي تشاوشيسكو، بول بوت، سوهارتو، فرديناند ماركوس، خورخه فيديلا، أوغستو بينوشيه، روبرت موغابي، جان بيدل بوكاسا، عمر بونغو، عيدي أمين، محمد بكار.
كتبت رنا حايك مديرة التحرير في دار هاشيت أنطوان – نوفل عن المجموعة: «وماذا لو فكّكنا الأسطورة؟ ماذا لو نظرنا إلى الخلف، إلى أولئك الذين جوّعوا وقمعوا واستباحوا شعوبهم، واقتحمنا غرفهم الخلفية حيث خطّطوا وأمروا؟ هناك حيث يخلعون بزاتهم ونياشينهم فيظهر تطيّرهم وحماقاتهم وخوفهم المستتر؟ مخيلة وجدي الأهدل تسللت بخفة إلى قصور الأباطرة، دخلت مجالس الطغاة، ولمست ذلك الخوف المتخفي تحت البطش، ثم أظهرته بأسلوب ساخر ساركاستي. هذه قصصٌ تذوّب أسطورة مَن قضّوا مضاجع شعوب بأكملها على مدى عقود وأغرقوها في بحرٍ من الخوف والظلمات. قصصٌ تقزّم جبروتهم وتمتع القارئ. لا. لا تمتعه فحسب، بل تشكّل انتقاماً أدبياً من فقاعات صادرت حيوات واستلبت مصائر، قبل أن يخزها التاريخ بإبرة سحرية، كاتباً لها النهايات التي تستحقها».

نبذة عن

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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