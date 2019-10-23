ثنائي مانشستر يونايتد يغيب أمام بارتيزان بلجراد

العنصرية تورط لاتسيو مع اليويفا

العواصم ـ وكالات:

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، أمس، غياب ثنائي الفريق أمام بارتيزان بلجراد الصربي، اليوم الخميس، في إطار الجولة الثالثة من مباريات دور المجموعات بالدوري الأوروبي.

وأوضح مانشستر يونايتد، أن الحارس ديفيد دي خيا ولاعب الوسط بول بوجبا، سيغيبان عن مباراة اليوم.وكان دي خيا، الذي أصيب خلال مشاركته مع منتخب إسبانيا، قد شارك في مباراة مانشستر أمام ليفربول في الدوري الإنجليزي، لكنه استبعد من قائمة الفريق لمباراة الغد ولم يسافر مع زملائه إلى صربيا.ويغيب بول بوجبا بسبب إصابته في الكاحل، كما يتواصل غياب أكسيل تاونزيبي ولوك شاو ونيمانيا ماتيتش.ونوه النادي أن جيسي لينجارد، العائد من الإصابة، كان ضمن 19 لاعبا توجهوا إلى صربيا.

في المجموعة السادسة على ملعب «الامارات» في لندن، يأمل القطب الإنكليزي الآخر أرسنال الاستفادة من اللعب أمام جماهيره لتحقيق فوزه الثالث تواليا حين يواجه فيتوريا غيمارايش البرتغالي متذيل المجموعة دون نقاط، على أمل أن يضع رجال المدرب الإسباني أوناي إيمري خلفهم خيبة الهزيمة التي تلقوها الإثنين خارج ملعبهم على يد شيفيلد يونايتد (صفر-1) في الدوري المحلي.

وتشهد المواجهة الثانية في المجموعة مباراة فض الشراكة على الوصافة بين إينتراخت فرانكفورت الألماني وضيفه ستاندار لياج البلجيكي (3 نقاط لكل منهما).

وفي المجموعة العاشرة، يأمل بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني ألا يخرج باكرا من دائرة المنافسة على إحدى البطاقتين المؤهلتين إلى الدور الثاني بعد أن اكتفى بنقطة من مباراتيه الأوليين، لكن المهمة لن تكون سهلة بتاتا كونه يحل ضيفا على روما الإيطالي المتصدر بأربع نقاط مشاركة مع فولفسبيرغ النمساوي المشارك في المسابقة القارية للمرة الأولى.

من جانب اخر، عوقب لاتسيو بغلق 4 مدرجات في ستاده خلال مباراته المقبلة في الدوري الأوروبي لكرة القدم بسبب تصرف عنصري من جمهور الفريق الإيطالي خلال مواجهة ضد رين بدور المجموعات في وقت سابق هذا الشهر.

وقال الاتحاد الأوروبي للعبة في بيان إن لاتسيو سيضع بملعبه لافتة تحمل عبارة «لعبة متساوية» بجانب شعار اليويفا خلال مباراته أمام سيلتيك في 7 تشرين الثاني المقبل.

كما سيدفع النادي الإيطالي غرامة بقيمة 20 ألف يورو (22088 دولارا) مع إيقاف تنفيذ حكم بخوض مباراة أخرى دون جمهور بشرط عدم تكرار التصرفات العنصرية في غضون عام واحد.

من جانبه، يواجه نادي روما، خطر افتقاد خدمات نجمه حتى نهاية العام الجاري، بعد معاناته من إصابة قد تجبره على الخضوع لعملية جراحية في الأيام القليلة المقبلة.

وذكرت صحيفة «لاجازيتا ديللو سبورت»، أن بريان كريستانتي لاعب وسط روما، يعاني من مشكلة في العانة، قد يجري بسببها عملية جراحية.وحال خضوعه لعملية جراحية، سيغيب بريان كريستانتي عن صفوف ذئاب روما، حتى مطلع عام 2020.

وأضافت الصحيفة أن لعنة الإصابات لا تزال تلاحق عناصر فريق العاصمة الإيطالية، بعدما تعرض نيكولا كالينيتش مهاجم الفريق، لإصابة في الركبة ستبعده عن الملاعب لمدة 3 أسابيع.

ويعاني روما من إصابات عديدة في ظل غياب هنريك مخيتريان، أوندير، دياوارا، زاباكوستا، لورينزو بيليجريني.

في حين، قررت محكمة الاستئناف التابعة للاتحاد الإيطالي لكرة القدم، تخفيض العقوبة الموقعة على باولو فونسيكا، المدير الفني لروما.وكان فونسيكا قد تعرض للإيقاف لمدة مباراتين، بعد اعتراضه الشديد تجاه حكم لقاء مباراة فريقه أمام كالياري، ليشهر حكم اللقاء البطاقة الحمراء في وجهه.

وذكر موقع «كالتشيو ميركاتو»، أن محكمة الاستئناف قررت قبول الطعن المقدم من قبل نادي روما، مشيرة إلى أن عقوبة فونسيكا تقلصت من مباراتين إلى مباراة واحدة فقط.

ومن المقرر أن يغيب فونسيكا عن قيادة روما في المباراة المقبلة أمام سامبدوريا بالجولة 8 من الكالتشيو، فيما سيعود لقيادة الذئاب في مباراته أمام ميلان. جدير بالذكر أن روما يحتل المركز الخامس بجدول ترتيب الكالتشيو برصيد 12 نقطة.