الوطني يلاقي كمبوديا بعد غد في التصفيات المزدوجة

إيران يحقق فوزا ساحقا .. ومبخوت يكسر رقما صمد 22 عاما

بغداد ـ الصباح الجديد

وصل وفد منتخبنا الوطني لكرة القدم أول أمس إلى كمبوديا استعداداً لملاقاة أصحاب الأرض في الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.. وبدأ منتخبنا استعداداته للمباراة التي ستقام بعد غدٍ الثلاثاء في تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً بتوقيت بغداد.

وللمرة الأولى سافر المنتخب الوطني بطائرة خاصة من البصرة الى كمبوديا مباشرة، بعدما قررت الحكومة العراقية تخصيصها لنقل اسود الرافدين دون تحمل عناء السفر الطويل ومحطات الترانزيت.

وتغلب المنتخب الوطني، الخميس، على ضيفه هونغ كونغ 2-0، سجلهما مهندي علي «ميمي» الذي اهدر ركلة جزاء ايضا وعلي عدنان من ركلة جزاء، ليرتقي الى وصافة ترتيب المجموعة الثالثة برصيد أربع نقاط، متخلفاً عن إيران بفارق نقطتين.

وفي مباراة ثانية للمجموعة نفسها، حقّق المنتخب الإيراني فوزاً ساحقاً على ضيفه الكمبودي بنتيجة 14-صفر ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الثالثة.وشهدت المباراة حضوراً نسائياً واسعاً للمرة الأولى منذ عقود.وقدم «تيمي ميلي» عرضاً هجومياً دون منازع في مواجهة منافسه المتواضع، وتقدم بنتيجة 4-صفر بعد مرور نحو ثلث ساعة فقط على انطلاق المباراة التي أقيمت على ستاد آزادي في طهران.

ودك المنتخب الباحث عن بلوغ نهائيات كأس العالم للمرة الثالثة توالياً، شباك كمبوديا من خلال «سوبر هاتريك» (أربعة أهداف) لمهاجم السيلية القطري كريم أنصاري فرد، و»هاتريك» مهاجم زينيت سان بطرسبيرغ الروسي سردار آزمون، إضافة إلى هدفين لكل من مهدي طارمي ومحمد محبي، وهدف لكل من أحمد نور اللهي وحسين كنعاني ومهرداد محمدي.

ورفع المنتخب الإيراني الذي حقق فوزه الثاني توالياً في هذه المجموعة بعد أول على هونغ كونغ بثنائية نظيفة، رصيده إلى ست نقاط من مباراتين، متصدراً الترتيب بفارق نقطتين عن البحرين (أربع نقاط من مباراتين).. وشكلت مباراة طهران محطة تاريخية بالنسبة للنساء الإيرانيات، إذ تمكنت 3500 منهن من الحضور بشكل رسمي ودون قيود في المدرجات.

وأتت خطوة السماح للنساء بالحضور بعد ضغوط من الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) على السلطات الكروية في الجمهورية الإسلامية، للسماح للنساء بالحضور في المدرجات، والتلويح بفرض عقوبات في حال لم يتحقّق ذلك.

من جانبه حقق منتخب قطر بطل آسيا فوزه الثاني ضمن التصفيات الآسيوية المزدوجة بتغلبه 2-0 خارج أرضه على بنغلادش في دكا ضمن الجولة الثالثة لمباريات المجموعة الخامسة وسبق لقطر الفوز عل أفغانستان 6-0 والتعادل مع الهند سلباً. وهذه كانت المباراة الأولى لقطر خارج قواعدها. وبات رصيدها 7 نقاط في صدارة المجموعة. سجل يوسف عبد الرزاق في الدقيقة 29 وكريم بوضياف في الدقيقة 90+2.

وتلعب قطر التصفيات الاسيوية المؤهلة لكأس اسيا 2021 فقط كونها متأهلة حكما لمونديال 2022 بصفتها الدولة المستضيفة.ويخوض المنتخب القطري مباراته القادمة على أرضه عندما يستضيف نظيره العماني بعد غد الثلاثاء ضمن الجولة الرابعة.

وستكون هذه المباراة أساسية في تحديد وجهة المجموعة، لاسيما مع تعزيز عمان مركزها الثاني بفوزها على أفغانستان 3-صفر، بفضل هدفي عبد العزيز المقبالي (27 و38)، ومحسن الغساني (61).. وهو الفوز الثاني لعمان بعد أول على الهند بنتيجة 2-1، وهي باتت في المركز الثاني خلف قطر، علما بأن منتخب السلطنة خاض مباراة أقل.. وتحتل أفغانستان المركز الثالث برصيد ثلاث نقاط من ثلاث مباريات، أمام الهند الرابعة برصيد نقطة وبنغلادش الأخيرة ( من دون نقاط) من مباراتين.

وتمكن علي مبخوت، مهاجم نادي الجزيرة، والمنتخب الإماراتي، من تحطيم رقم قياسي ظل صامداً 22 سنة في تاريخ الكرة الإماراتي.. وتخطى مبخوت رصيد النجم الإماراتي السابق عدنان الطلياني، والذي اعتزل دولياً عام 1997، وفي رصيده 53 هدفًا سجلها في 161 مباراة مع المنتخب الإماراتي.

وأحرز مبخوت، 3 أهداف في مرمى منتخب إندونيسيا الخميس، ليساهم في فوز منتخب بلاده بخمسة أهداف نظيفة، في الجولة الثالثة للمجموعة السابعة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 في قطر، وكأس آسيا 2023 بالصين.

وليس هناك إحصائية دقيقة حول الأهداف التي سجلها مبخوت، ولكن المؤكد أنه تخطى رصيد الطلياني، حيث يملك في رصيده 54 هدفًا دوليًا، كما أن إحصائيات أخرى قالت إن لديه 56 هدفًا في 75 مباراة دولية.

وتجدر الإشارة إلى أن مبخوت، بدأ أول مبارياته الدولية، بمواجهة ودية أمام منتخب التشيك يوم 15 تشرين الثاني 2009، وانتهت بالتعادل السلبي، ولم ينجح في تسجيل أولى أهدافه الدولية، إلا بعدها بثلاثة سنوات، وذلك عندما سجل 4 أهداف دفعة واحدة، في لقاء الإمارات والبحرين الودي يوم 16 تشرين الأول 2012، ووقتها فازت الإمارات 6-2.

وحقق منتخب لبنان فوزاً صعباً على ضيفه منتخب تركمانستان 2-1 الخميس في الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الثامنة.وعوّض المنتخب اللبناني خسارته المفاجئة في مباراته الأولى أمام مضيفه الكوري الشمالي بثنائية نظيفة، لينتزع نقاطه الأولى في مجموعة تضم أيضا كوريا الجنوبية وسريلانكا، واللذين انتهت مباراتهما التي أقيمت في وقت سابق اليوم بفوز كوري جنوبي ساحق (8-صفر).