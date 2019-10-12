جبار حميد يقود انصار حوارة للتفوق في لبنان

بغداد ـ الصباح الجديد:

تمكن المدرب العراقي المحترف جبار حميد من قيادة فريقه انصار حوارة للتفوق في دوري الدرجة الثانية اللبناني بعد فوزه في الجولة الثالثة على فريق النهضة برالياس بهدفين مقابل هدف واحد.

وقال حميد، ان النتيجة تسهم في تعزيز الجانب المعنوي لفريقه الذي يسعى إلى تحقيق الافضل هذا الموسم والانتقال إلى دوري الاضواء، مبينا ان فريق انصار حوارة سيلاقي في الجولة الرابعة بملعبه فريق الاصلاح البرج الشمالي.

واضاف ان فريق انصار حوارة سيلاقي فريق الاجتماعي طرابلس في بطولة كأس لبنان اليوم الاحد، مشيرا إلى طموحات الفريق بتحقيق الفوز واثبات جدارته بدعم إدارة النادي وجهود الملاك التدريبي المساعد واصرار اللاعبين على التفوق في المباريات.

يشار إلى ان حميد، سبق ان أحترف التدريب في أندية إماراتية وأردنية وبحرينية وقادها لتحقيق نتائج ايجابية، وهو من الكفاءات التدريبية التي عملت باخلاص في العراق عندما كان مدربا لكرة النفط قبل بدء رحلته التدريبية الأحترافية بعد العام 2005.