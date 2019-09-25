تقرير يكشف ارتفاع نسبة الطلاق الى ثلاثة اضعافها في اقليم كردستان أسهمت به إجراءات حكومية

عزته الاوقاف الى عرض ومشاهدة المسلسلات التركية

السليمانية – عباس كاريزي:

كشف تقرير لاحد المراكز البحثية، عن ارتفاع كبير في نسب الطلاق مقابل انخفاض حاد في تسجيل زيجات جديدة الى مستويات مخيفة في اقليم كردستان.

وحصلت الصباح الجديد على نسخة من تقرير لموقع درو ميديا اكد، ان نسبة الطلاق بين المتزوجين ارتفعت خلال السنوات الثلاث الاخيرة الى ثلاثة اضعاف، حلت فيه محافظة السليمانية بالمرتبة الاولى بين مدن الاقليم، بنحو تسجل فيه حالة طلاق من بين ثلاثة متزوجين، بينما يشير التقرير الى انخفاض تسجيل عقود الزواج بنسبة 42 بالمئة.

وبين التقرير، الذي يستند على الاحصاءات والمسوحات الرسمية انخفاض حاد في مستويات الزواج بين الشباب في اقليم كردستان، مقارنة بالاعوام السابقة.

ويضيف انه وفقا للاحصاءات الرسمية لمجلس القضاء في اقليم كردستان، فان اكبر نسبة للزواج في اقليم كردستان، سجلت عام 2012، حيث شهدت تسجيل 56 الف عقد زواج.

ويتابع، «الا ان هذه النسبة انخفضت عام 2014 وخصوصا عقب تفاقم الازمة الاقتصادية في اقليم كردستان، الى 47 الف عقد زواج، اي بمعدل 9 الاف عقد اقل عن الاعوام التي سبقته.

ويشير التقرير الى ان النسبة استمرت بالانخفاض لتصل الى 43 الف عقد زواج عام 2015، واردف، «وبعد، ان وصلت الازمة الاقتصادية الى اوجها عام 2016، والتي شهدت تدهور الاوضاع المعيشية للمواطنين، وفرضت في ظلها حكومة الاقليم قرار الادخار الاجباري في مرتبات الموظفين، شهدت نسبة الزواج انخفاظا كبيرا، لتصل الى 32 الف و789 حالة زواج فقط، اي ان نسبة الانخفاض بلغت بين عامي 2012 و2016، اكثر من 23 الف عقد زواج، اي بنسبة انخفاض بلغت 42%.

وتعد الازمة الاقتصادية والغاء سلف الزواج والعقار، بعد ان كانت حكومة الاقليم تمنح خمسة ملايين لحديث الزواج، اضافة الى اعتماد الادخار الاجباري في رواتب الموظفين، من اهم العوامل التي اثرت بنحو مباشر على انخفاض وتراجع نسب الزواج وتكوين الاسرة في الاقليم.

وتشير الاحصاءات الرسمية، الى ان نسبة الزواج انخفضت في اقليم كردستان، بينما ارتفعت حالات الطلاق خلال السنوات بين عامي 2010-2018 بنسبة 150 %.

ووفقا للاحصاءات الرسمية فان محافظة السليمانية حلت بالمرتبة الاولى من حيث تسجيل ارتفاع حالات الطلاق، حيث سجلت اربعة الاف حالة طلاق عام 2018 المنصرم، بينما كانت نسبة عقود الزواج 13 الف و863 حالة، اي ان النسبة الاجمالية للطلاق في المحافظة، بلغت 30%، بينما انخفت هذه النسبة في محافظتي دهوك واربيل.

بدورها اعتبرت وزارة الاوقاف الشؤون الدينية عرض المسلسلات الاجنبية وخصوصا التركية منها السبب الابرز وراء ارتفاع نسب الطلاق وانخفاض تسجيل حالات الزواج في اقليم كردستان.

وكانت وزارة الاوقاف والشؤون الدينية، قد وجهت كتابا رسميا الاسبوع المنصرم الى وزارة الثقافة في حكومة الاقليم، حذرت فيه من خطورة عرض المسلسلات والافلام التركية على النسيج الاجتماعي في الاقليم.

وقالت الوزارة في كتابها الذي حصلت الصباح الجديد على نسخة منه، انه وفقا لمتابعات اجرتها فان احدى ابرز الاسباب وراء ارتفاع نسب الطلاق وانخفاض الزواج بين الشباب مرده الى عرض العديد من المسلسلات الاجنبية المدبلجة وخصوصا التركية منها على شاشات التلفاز في الاقليم، الذي قالت ان اغلبها يخالف الاعراف والتقاليد واداب المجتمع الكردي.

واقترحت الوزارة حصر وتقنين عرض هذه المسلسلات، وعرضها على الجهات الرقابية المعنية، ومنع عرض المخالف منها لاعراف وتقاليد المجتمع الكردي.

وكان تقرير اعده عضو في برلمان كردستان، قد اشر انخفاضاً كبيراً في نسبة النمو السكاني للاقليم وارتفاع نسبة البطالة بين فئة الشباب.

وكشف نائب رئيس لجنة المالية والاقتصاد في برلمان كردستان هيفدار احمد في تصريح سابق للصباح الجديد، عن ارقام واحصاءات خطيرة لتراجع نسبة النمو السكاني و فرص العمل وارتفاع نسبة البطالة في الاقليم.

واوضح نائب رئيس اللجنة الاقتصادية، ان الاحصاءات التي اجريت منذ عام 2010 والى الان تشير الى ان نسبة سكان الاقليم انخفضت بنسبة 230 الف شخصا، الذي عده يشكل خطرا كبيرا على اقليم كردستان، ما قال انه يتطلب من حكومة الاقليم، اجراء مراجعة جدية عاجلة في اطار الدولة العراقية.

واوضح ان الاوضاع الاقتصادية الصعبة والفقر والبطالة، تأتي في مقدمة العوامل التي ادت الى تراجع وتباطئ النمو السكاني في الاقليم، مبيناً ان 27 من السكان لايمتلكون منازال وما زالوا يسكنون في بيوت ايجار.

ولفت الى ان 9% من المواطنين في الاقليم عاطلون عن العمل بينما ترفع نسبة البطالة بين الشباب في الاقليم لتصل الى 24 % وهو ما عده مؤشر خطير، انعكس سلبا على نسبة النمو السكاني على الرغم من التطور التكنولوجي الذي يشهده الاقليم.