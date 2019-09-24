  • الأربعاء , 25 سبتمبر 2019
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
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  • 3 ملايين و700 الف مواطن يسكنون العشوائيات في البلاد وحصة العاصمة 1000 موقع

3 ملايين و700 الف مواطن يسكنون العشوائيات في البلاد وحصة العاصمة 1000 موقع

شؤون عراقية
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مفوضية حقوق الانسان:

بغداد – الصباح الجديد

كشفت مفوضية حقوق الانسان  عن رقم مفزع لنسبة المناطق العشوائية في البلاد يصل إلى سكن ثلاثة ملايين مواطن فيها.

وذكرت المفوضية في بيان لها اطلعت الصباح الجديد على نسخة منه أنّ  ثمّة 3700 موقع عشوائي في العراق بحسب ما تفيد الأرقام الرسمية لوزارة التخطيط العراقية.

و أضافت أنّ “ثمّة ألف موقع عشوائي في بغداد وحدها، وتتصدر بالتالي قائمة المحافظات، تليها البصرة مع 700 موقع، فيما تحلّ محافظة النجف ومحافظة كربلاء في أسفل القائمة مع 98 موقعاً عشوائياً”.

وتضمّ المواقع العشوائية تلك 522 ألف وحدة سكنيّة تؤوي الملايين الثلاثة الذين أجبرهم العوز وكذلك الظروف الأمنية على العيش فيها.

وهو ما دفع البياتي إلى التأكيد في البيان المذكور آنفاً، أنّ “طرد أيّ من هؤلاء وإزالة مسكنه من دون توفير بديل له، هو تجاوز على حقوق الإنسان، باعتبار أنّ حقّ السكن مكفول في الدستور وتتحمّل الدولة مسؤولية توفيره لكلّ مواطن”.

نبذة عن

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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