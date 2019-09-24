  • الأربعاء , 25 سبتمبر 2019
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة

غنائم الصين

أعمدة الكتاب
0 تعليق
125 views

يمتلك الصينيون استثمارات هائلة، ولديهم صناعات متطورة جدا ، ويحملون عقولا قادرة على تقديم الأفضل ، ولو كانوا غير ذلك ، لالتهموا العالم اجمع بين ليلة وضحاها!! ومن هنا جاءت اهمية زيارة رئيس الوزراء الدكتور عادل عبدالمهدي الى بلاد الصين ، هذا الزيارة التي تعد الأطول في عدد أيامها بالمقارنة مع زيارات عبدالمهدي الى بلدان اخرى ، كما ان الوفد الذي يرافقه هو الأكبر في العدد والمستوى، واعتقد ان بلدا بأهمية الصين ، ليس كثيرا على دولة مثل العراق ، تقف على اعتاب مرحلة اعادة بناء وانطلاقة جديدة ان يكون الوفد الزائر بهذا الحجم وهذا المستوى ، وهناك ، ابدى الصينيون اهتماما استثنائيا بالعراق ، لانهم يدركون اكثر من غيرهم ، ان الفرص الاستثمارية الهائلة المتاحة في بلاد النهرين ، تستحق ان يسيل لها لعاب التنين الصيني .
ان زيارة عبدالمهدي الى بكين ، بهذا التوقيت وبهذا المستوى ، تأتي في ظل ظروف دولية واقليمية متشابكة ، وبالتالي فإنها ستمثل ، مسارا مهما من مسارات طريق الحرير ، الذي تسعى الصين الى زيادة مساراته وفقا للجدوى الاقتصادية التي يوفرها هذا المسار او ذاك ، وان نتائج هذه الزيارة التي جاءت كما توقعها المراقبون ، مهمة ، ستثير شهية عواصم اخرى ، يمكن ان تغير مواقفها وتزيد من سرعة سيرها نحو العراق ، فهناك الكوريون الذين يراقبون ما يفعله التنين الصيني بدقة ، ويسعون الى تحقيق حالة من التوازن ، او تقاسم النفوذ الاقتصادي بين دول المنطقة ، الغنية ، ولا ننسى أيضا اليابانيين ، فهم أيضا يعولون كثيرا على العراق ، الا أنهم مازالوا يتهيبون الدخول ، ربما ينتظرون ، بلدا آخر ، يسبقهم في الدخول ، كيما يفتح لهم الطريق ، ووجود مثل هذا التنافس ، وهذا السباق من شأنه ، ان يتيح فرصة ذهبية أغلى من الحرير ، لاختيار الأفضل من بين هذه البلدان الثلاثة ، التي تمثل بمجموعها ، لغزا حير العالم ، لسرعة ما وصلوا اليه من تطور سريع ، على الرغم من انهم ، ليس لديهم مثل الذي لدينا من امكانات ، هم فقط اعتمدوا على عقولهم ، واستثمروها بنحو سليم.
نتائج زيارة عبدالمهدي الى الصين على رأس وفد كبير ، ضم وزراء ومحافظين ، ستكون ذات شأن ، لاسيما ، في مجال الطرق والسكك الحديد والسكن والصحة والتعليم ومشاريع الخدمات الأخرى والبنى التحتية ، ومعالجة العشوائيات ، ففي كل هذه القطاعات ، كان للصينيين باعا طويلة ، سواء داخل الصين ، او في بلدان اخرى ، ولذلك ، فان مذكرات تفاهم واتفاقيات ، جرى توقيعها، مايعني اننا على موعد مع حضور صيني جديد مختلف كليا عن المرحلة السابقة ، بعد ان اثبت الصينيون ، أنهم اكثر ذكاءً من غيرهم ، عندما لم تتردد شركاتهم في الدخول والعمل في العراق ، على الرغم من الظروف التي واجهها البلد ، ومما لا شك فيه ، أنهم ينظرون الى زيارة الوفد العراقي الكبير ، على انها رسالة تعهد ورغبة عراقية كبيرة ، بفتح افاق ولسعة من التعاون المثمر بين البلدين ، وهم على استعداد لملء الفراغ الموجود في أي قطاع من قطاعات التنمية المختلفة، وحضورهم القوي في العراق ، سيسهم في توطين الصناعة ، والنهوض بالخدمات ، بسرعة فائقة، ومن المؤكد ان البلدان الأخرى سواء التي أشرنا اليها او سواها ، ستجر قاطرتها خلف القاطرة الصينية ، لكي تنطلق عملية الاعمار وتحقيق التنمية بقوة ، فثمة احلام كثيرة تراودنا في أن نجد مدننا ، مثل بكين وشنغهاي ، وسيؤول وطوكيو ..

عبدالزهرة محمد الهنداوي

نبذة عن

avatar

جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

مقالات ذات صلة