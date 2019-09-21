ناقشنا زيادة الحمولات ونقل التجربة البلجيكية لادارة ارصفة الحاويات

مدير عام الشركة العامة لموانئ العراق للصباح الجديد:

البصرة _ سعدي السند :

ناقشت الشركة العامة لموانئ العراق في جنيف سبل زيادة حجم الحمولات عن طريق الموانئ من خلال تهيئة جميع السبل التي تعزز من هذه القابلية المينائية المهمة والتي عملت عليها الشركة لأنجاح مهامها بالشكل المطلوب على وفق التوجهات العالمية بهذا الخصوص .

واوضح الدكتور المهندس صفاء عبد الحسين المدير العام لشركة موانئ العراق ناقشنا في جنيف من خلال وفدنا سبل زيادة حجم الحمولات القادمة عن طريق الموانئ لرفع مستوى العمل ولتفعيل الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص حيث التقينا الكابتن أبونتي رئيس مجلس ادارة الخط الملاحي العالمي وتم التباحث حول امكانية زيادة حجم الحمولات بعد تحقيق الاعماق الملائمة نتيجة اعمال الحفر المتواصلة في الموانئ.

ولفت المدير العام الى استعداد الموانئ في الايام المقبلة لاستقبال البواخر العملاقة مما سينتج عنه زيادة في حجم الواردات واشغال دائم للأرصفة حيث ان الخط الملاحي الذي اجرينا معه محادثاتنا يعد ثاني أكبر خط نقل للحاويات في العالم و يعمل على استقدام بواخر عملاقة يصل طولها الى 350 م

نقل التجربة البلجيكية

وبين مدير عام الموانئ ايضا ان الوفد زار ميناء انتويرب antwerp البلجيكي بدعوة من شركتي msc و mil العاملتين في موانى العراق والعالم للاطلاع على امكانيات الشركة في الادارة على وفق الانظمة العالمية الحديثة ، وان الوفد اطلع على امكانيات شركة msc في ميناء antwerp في مجال احدث الانظمة العالمية لادارة ارصفة الحاويات لنقل التجربة الحديثة لموانئ العراق

يذكر ان شركة msc العاملة في موانى العراق تعمل في الوقت الحاضر على بناء ثلاثة ارصفة للحاويات في ميناء ام قصر الشمالي وباحدث الطرق لبناء الارصفة وبمواصفات عالمية.

تأهيل ميناء خور الزبير

من جانب آخر وبجهود استثنائية قامت ملاكات الشركة العامة لموانئ العراق بالتعاون مع الوكالة اليابانية الدولية ( جايكا ) بتأهيل ميناء خور الزبير للمرحلة الثانية لمشاريع هيئة القرض الياباني.

وبينت الشركة أن الأعمال جارية على قدمٍ وساق لتاهيل وصيانة القنوات الملاحية وانتشال الغوارق وتنفيذ ساحات الشاحنات للحد من الاختناقات الحاصلة في الموانئ وتنفيذ رصيف نفطي بطول ( 340 ) مترا وحوض ترسيب والاهتمام بالخدمات العامة والصحية.

تجدر الإشارة الى أن مشاريع هيئة القرض الياباني للمرحلتين الأولى والثانية الممنوحة لموانئ العراق من قبل الوكالة اليابانية الدولية ( جايكا ) قد استثمرت على أحسن وجه فقد حصلت الشركة على المرتبة الأولى من بين الشركات العراقية التي منحت القرض لتنفيذها المشاريع بصورة صحيحة مما إنعكس إيجابياً على زيادة الإيرادات وخلق آلاف فرص العمل.