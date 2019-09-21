الاتحاد المصري يعيّن حسام البدري مدرباً للـ»فراعنة»

ثلاث مهمات بانتظار خليفة المكسيكي أغيري

القاهرة ـ وكالات:

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم الخميس تعيين حسام البدري مدربا للمنتخب الوطني، خلفا للمكسيكي خافيير أغيري الذي أقيل من منصبه بعد خروج «الفراعنة» من الدور ثمن النهائي لكأس الأمم الإفريقية 2019 على أرضهم.

وأورد الاتحاد في بيان مقتضب عبر صفحته على «فيسبوك»، «تعيين الكابتن حسام البدري مديرا فنيا للمنتخب الوطني الأول وتكليفه بتشكيل جهازه الفني المعاون والعرض على مجلس الإدارة».وسبق للبدري (59 عاما) أن تولى مهمات تدريبية عدة، أبرزها للنادي الأهلي والمنتخب الأولمبي المصري.ويواجه حسام البدري المدير الفني الجديد لمنتخب مصر، عديد التحديات، حينما يبدأ مشواره مع الفريق.

وتم تعيين البدري مديرا فنيا لمنتخب مصر ليخلف المكسيكي خافيير أجييري، الذي تمت إقالته في تموز الماضي عقب الخروج الموجع للفريق من دور الـ16 لبطولة كأس الأمم الأفريقية، التي أقيمت بمصر.

وأصبح البدري أول مدرب مصري يتولى مسؤولية المنتخب، منذ إقالة شوقي غريب عام 2014 من قيادة الفريق، عقب فشله في الصعود بالفريق لنهائيات كأس الأمم الأفريقية عام 2015 بغينيا الاستوائية.

وبرغم عدم إعلان الاتحاد المصري لكرة القدم، عن المدة التي سيتولى فيها البدري المهمة، الا أن الأخير يتطلع للعديد من التحديات في المستقبل القريب، وستكون بدايتها، عندما يبدأ المنتخب مشواره الرسمي في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2021 بالكاميرون، بمواجهة كينيا يوم 11 من تشرين الثاني المقبل.

ولن يكون التأهل لكأس أمم أفريقيا المقبلة هدفا في حد ذاته للبدري، لكن إعادة اللقب الغائب عن خزائن المنتخب المصري منذ 2010، يظل أملا تسعى الجماهير المصرية لتحقيقه.ويتمثل التحدي الثاني للبدري مع المنتخب المصري، في الصعود لنهائيات كأس العالم المقبلة، المقررة في قطر عام 2022، حيث يعد هذا هو الهدف الأكبر الذي يسعى لتحقيقه، وينتظر الجمهور المصري قرعة التصفيات المؤهلة للبطولة للتعرف على منافسي الفراعنة.

وتقام التصفيات الأفريقية على ثلاث مراحل، حيث تأهل من المرحلة الأولى 14 منتخبا للمرحلة الثانية، لينضموا إلى المنتخبات الـ26 الأعلى في التصنيف الدولي الذين تم إعفائهم من خوض المرحلة الأولى، من بينهم المنتخب المصري، ليكونوا 40 منتخبا يتم تقسيمها إلى 10 مجموعات بواقع 4 فرق في كل مجموعة.ويتأهل متصدرو تلك المجموعات للمرحلة النهائية، حيث سيتم تقسيمهم إلى مستويين وفقا لتصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الشهري، على أن تلعب المنتخبات الـ5 أصحاب الصدارة مع أحد المنتخبات الأقل في التصنيف في مباراتي ذهاب وعودة.

أما التحدي الثالث الذي يواجهه البدري هو إعادة البريق للمنتخب المصري ورفع ترتيبه في تصنيف فيفا، حيث يحتل حاليا المركز التاسع والأربعين عالميا والسادس أفريقيا، بعدما كان يحتل المركز التاسع في التصنيف عام 2010 تحت قيادة المدرب المحلي حسن شحاتة.

ويمتلك البدري مسيرة تدريبية حافلة قبل توليه مسؤولية تدريب منتخب مصر، عقب تحقيقه العديد من الإنجازات وتتويجه بمجموعة من الألقاب خلال مشواره التدريبي.وبدأ البدري مشواره التدريبي في تسعينيات القرن الماضي حيث عمل مدربا لفريق الناشئين بالأهلي، قبل أن يصل إلى منصب المدير الفني للفريق الأحمر للمرة الأولى عام 2009، عندما تولى المسؤولية خلفا للبرتغالي مانويل جوزيه.

وحقق لقب الدوري المصري في أول موسم له مع الأهلي، قبل أن يرحل عنه لتدريب المريخ السوداني في 2011، ليضيف لقب الدوري السوداني إلى سجل إنجازاته.

وعاد مجددًا إلى الكرة المصرية لكن هذه المرة مع فريق إنبي ، قبل أن يعود إلى الأهلي من جديد، ليتوج معه بدوري أبطال أفريقيا عام 2012 ويصعد به للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية باليابان، التي حقق خلالها المركز الرابع.

وفي أواخر عام 2012، انتقل البدري لتدريب فريق أهلي طرابلس الليبي، في تجربة غير ناجحة، شهدت تعرضه لمحاولة اغتيال بعدما أطلق 3 أشخاص النار على سيارته، حسبما أفاد النادي الليبي.وبعد عودته لمصر مجدداً تولى تدريب المنتخب الأولمبي المصري (تحت 23 عاما)، لكنه أخفق في قيادته نحو التأهل لدورة الألعاب الأولمبية ريو دي جانيرو عام 2016.

وسرعان ما تجاوز إخفاق التأهل للأولمبياد، بعدما تولى تدريب الأهلي في ولايته الثالثة للفريق الأحمر عام 2016، خلفا للمدرب الهولندي مارتن يول، حيث قاد الأهلي لتحقيق الثنائية المحلية (الدوري والكأس) موسم 2016 / 2017 للمرة الأولى منذ 10 أعوام، ثم فاز مع الفريق بالدوري والسوبر المصري في الموسم التالي.بعد رحيله عن الأهلي عام 2018 ، انتقل البدري لتجربة جديدة ومختلفة كلياً في مسيرته، حيث تم تعيينه رئيسا لمجلس إدارة نادي بيراميدز، قبل أن يعود مجددًا إلى واجهة الترشيحات كمدرب للمنتخب ويتولى المهمة رسميا.