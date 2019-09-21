  • الأحد , 22 سبتمبر 2019
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
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روسيا تدرس تقليص أسبوع العمل إلى اربعة أيام

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الصباح الجديد – وكالات:
يبحث الخبراء في وزارة العمل الروسية تجربة تطبيق الدوام اربعة أيام للأسبوع في الصناعات التي يشملها المشروع القومي الخاص بزيادة إنتاجية العمل.
وقالت صحيفة “إزفيستيا” نقلا عن نائب وزير التنمية الاقتصادية، بيوتر زاسيلسكي، إن قائمة المرافق الإنتاجية التي تطالها التجربة تتضمن قطاع الصناعات التحويلية والزراعة ومؤسسات العلم والتقنيات الفائقة وقطاع الإنشاء.
وأوضح نائب الوزير قائلا:” إن العاملين في تلك القطاعات لا يفعلون شيئا لمدة 30-40% من الدوام وإن مهمتنا جعلهم يستفيدون من هذا الوقت المهدور بمنفعة مرجوة.
وأضاف، زاسيلسكي: “ليست هناك معدلات واضحة تخص الانتقال إلى الدوام أربعة أيام في الاسبوع. ويمكن الخروج باستنتاجات نهائية بهذا الشأن بعد إجراء التجربة في عدد كبير من المؤسسات والشركات، إذ أن التجربة على شركة أو مؤسسة واحدة لن تفيد بالغرض”.

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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