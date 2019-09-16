أسهم أوروبا تهبط جراء قصف أرامكو وعودتها الى كامل الإنتاج تحتاج وقتا ليس قليلا

قطر تدين الهجوم

الصباح الجديد – متابعة:

دان وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن، في تغريدة على حسابه الشخصي في “تويتر”، امس الاثنين، الهجمات التي تعرضت لها منشآت شركة “أرامكو” النفطية في السعودية قبل يومين.، فيما أحدثت تلك الهجمات هزة كبيرة في الأسواق العالمية.

وكتب الوزير القطري في التغريدة: “ندين الهجمات على المرافق الحيوية والمدنية وآخرها البقيق”، مطالبا بإيقاف “الحروب والصراعات” إلى جانب “تكاتف الجهود لتحقيق الأمن الجماعي المشترك في المنطقة”.

وفي آخر المستجدات، هبطت الأسهم الأوروبية بعد أربع جلسات متتالية من المكاسب، إذ تراجع إقبال المستثمرين على المخاطرة بسبب هجمات على منشآت سعودية للنفط الخام وبيانات ضعيفة من الصين.

وتسببت الهجمات التي شُنت باستخدام طائرات مسيرة يوم السبت الماضي في خفض إمدادات النفط العالمية بأكثر من خمسة بالمئة، مما رفع أسعار الخام بما يصل إلى 19 بالمئة ودفع مؤشر النفط والغاز للارتفاع ثلاثة بالمئة.

وانخفضت أسهم قطاع الطيران، إذ نزلت أسهم رايان إير القابضة وإير فرانس وإيزي جت بأكثر من أربعة بالمئة.

وأظهرت بيانات تعمق التباطؤ الاقتصادي للصين في أغسطس آب، إذ نما الإنتاج الصناعي بأضعف وتيرة في 17 عاما ونصف العام في ظل تزايد الضغط التجاري من الولايات المتحدة وتراجع الطلب المحلي.

ونزل المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.5 بالمئة، مع تراجع الأسهم الألمانية الحساسة لقضايا التجارة 0.6 بالمئة.

وسجل المؤشر فايننشال تايمز 100البريطاني أقل الخسائر، إذ تراجع 0.07 بالمئة، مدعوما بارتفاع في أسهم شركتي النفط الكبيرتين بي.بي وشل.

ويرجح مراقبون واقتصاديون بقاء اسواق الاعمال والتجارة والأوراق المالية قلقة، اثر اعلان المدة التي تحتاجها السعودية للعودة بمنشآتها النفطية الى ما كانت عليه، اذ أفادت وكالة روتيرز امس بأن عودة شركة أرامكو بالكامل إلى إنتاج النفط بكميات طبيعية ربما تستغرق أسابيع وليس اياما عقب الهجوم عليها بطائرات مسيرة.

ونقلت الوكالة عن مصدرين مطلعين قولهما، إن عودة الشركة بالكامل إلى إنتاج النفط بكميات طبيعية ”ربما تستغرق أشهرا“ وذلك بعد هجمات على منشآت نفط قلصت إنتاج المملكة بأكثر من النصف. وقال أحد المصدرين ”ما زال (الوضع) سيئا“.

وكانت الوكالة ذكرت، امس الأحد، أن صادرات السعودية من الخام ستستمر كالمعتاد هذا الأسبوع مع استعانة المملكة بالمخزونات المودعة في منشآت التخزين الكبيرة لديها، لكنه قد يتعين على أرامكو خفض الصادرات في وقت لاحق إذا استمر التوقف في الإنتاج لفترة طويلة.