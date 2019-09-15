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وزير الكهرباء يؤكد توقيع عقود لتطوير شبكات الكهرباء في الانبار و الموصل

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بغداد – الصباح الجديد

اكد  وزير  الكهرباء  لؤي  الخطيب، الأحد، عن تأكيد توقيع عقود لتطوير شبكات الكهرباء في الأنبار والموصل .

وذكر بيان لوزارة الكهرباء تلقت ” الصباح الجديد “ان ” مؤتمر  العراق  للطاقة  المقام  حاليا  في  العاصمة  بغداد  و الذي بدأت اعماله  يوم  امس السبت  ويستمر  لاربعة  ايام  سيشهد  توقيع  عقود  مع  كبريات  الشركات  العالمية لتطوير  شبكات  الكهرباء في المناطق الغربية و تحديدا محافظة  الانبار  و كذلك محافظة  الموصل”.

واضاف الخطيب بحسب البيان ، أن ” اعادة اعمار  كل  ما دمره  الارهاب  خلال  السنوات  السابقة  ،  يحتاج  الى  سقوف زمنية  و ان  الادارة  الحالية  للحكومة  و ضمن  خططها  ستلتزم  بالتوقيتات  “

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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