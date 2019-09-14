اختبارات لمواهب المركز الوطني بالعاب القوى

إعلام شؤون الاقاليم :

اجرى المركز الوطني لرعاية الموهبة الرياضية لالعاب القوى التابع لدائرة شؤون الاقاليم والمحافظات بوزارة الشباب والرياضة ، الاختبارات الدورية للاعبيه، من قبل لجنة اكاديمية رياضية مختصة و بإشراف مدير المركز د. صريح عبد الكريم وقد شملت جولة الاختبارات البدنية اللاعبين من فئتي الناشئين والشباب وذلك للوقوف على مستوياتهم البدنية والمهارية استعداداً للمشاركة المقبلة لهم في بطولة اندية العراق الدور الثالث والتي ستقام في محافظة السليمانية الاسبوع المقبل للفترة من الثامن عشر ولغاية الواحد والعشرين من ايلول الحالي ، بحسب ماافاد به مدير المركز.

واضاف: ان الاختبارات الحالية مهمة جدا لغرض اعداد اللاعبين وتهيئتهم للمنافسة في بطوله المراكز الوطنية لرعاية الموهبة الرياضية المقرر اقامتها اواخر ايلول الجاري بمشاركة مراكز رعاية الموهبة الرياضية والتي ستكون مقابل ستة فرق من محافظات بغداد ونينوى وكركوك والبصرة والنجف وكربلاء وبمعدل ١٠ لاعبين لكل محافظة وللاعبين من مواليد عام ٢٠٠٣صعودا.