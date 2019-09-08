بينيلوبي كروز تندّد بالتضييق على حرية التعبير في كوبا

الصباح الجديد – وكالات:

ندّدت النجمة بينيلوبي كروز بتضييق على حرية التعبير في كوبا، خلال مشاركتها في مهرجان البندقية السينمائي الدولي، وقبل عرض فيلمها “Wasp Network”، المستوحى من قصة حقيقية لشبكة من الجواسيس الكوبيين في مدينة ميامي الأميركية. وقالت كروز: “لم أشعر بانفتاح كبير فيما يتعلق بحرية التعبير والإفصاح عن المشاعر في كوبا، إنه أمر يقلقني، لأنني أجد أنه حان الوقت في العام 2019، كي يعبّر الناس عن آرائهم بكل حرية في جميع أنحاء العالم. وأضافت أنها وجدت الكوبيين “رائعين” خلال إقامتها في الجزيرة، مشيرة إلى أنهم “يتحلّون بقلب كبير وقيم وتواضع”. بينيلوبي كروز فنانة أميركية من أصل اسباني، شاركت في عدة أفلام بأدوار بطولية وفازت بأوسكار أفضل ممثلة بدور مساعد في فيلم “فيكي كريستينا برشلونة” (2008). أشهر أفلامها، قراصنة الكاريبي بجزئيه: في بحار غريبة (2011) وسماء الفانيلا (2001).