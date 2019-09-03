  • الثلاثاء , 3 سبتمبر 2019
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
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حركية الشاغلات الكيانية

ثقافة
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صدر حديثا عن دار موزاييك للدراسات والنشر في إسطنبول كتابّ نقدي للشاعر والناقد الدكتور مازن أكثم سليمان بعنوان “حركية الشاغلات الكيانية، مهيمنات شعرية في زمن الثورة والحرب في سورية 2011-2018”.
يقع الكتاب في 214 صفحة من القطع الكبير، ويضمُّ قسمين اثنين: الأول خاص بمُقارَبات نظَريَّة وتطبيقيَّة حولَ الشِّعر السُّوريّ في زمَن الثَّورة والحَرب، منها: حديثه عن مَلامِحُ الشِّعر السُّوريّ في العقد الأوَّل من القرن الحادي والعشرين، وَملامِحُ شِعر الثَّورة والحَرب في سُوريَّة، وآفاقُهُ الفنِّيَّة المُستقبَليّة، وجَوانِب من الجدَليَّات الكَيانيَّة المُهيمِنة على الشِّعر السُّوريّ في زمَن الثَّورة والحَرب.
أما القسم الثاني فكان بعنوان: مُهيمِنات نقديَّة شاغِلة في زمَن الثَّورة والحَرب (مُقارَبات في قَصائِد ودَواوين مختلفة).
وتعد هذه الدراسة الأولى حتّى الآن التي تقدم بمنهج تخارجي (نظَريَّ وتطبيقيَّ) مَوضوعة الثَّورة والحرب في الشِّعر السُّوريّ كمحور أساسي لها.
مازن أكثم سليمان: حاصل على دكتوراه في الدراسات الأدبية من جامعة دمشق 2015. ينشر الشعر والدراسات النقدية في المجلات والصحف منذ عام 1999.
صدرت له مجموعة شعرية بعنوان “قبل غزالة النوم” في عام 2006. فاز بجائزة الطيب صالح في مجال الدراسات النقدية عام 2019.

نبذة عن

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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