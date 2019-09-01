فهمي: برهم صالح محرج من قضية نائب رئيس الجمهورية

بعد ان ابدى نوري المالكي استغرابه

من عدم ترشيحه للمنصب

بغداد ـ الصباح الجديد:

رأى النائب عن تحالف سائرون رائد فهمي, امس الاحد , ان قضية ترشيح نائب او اكثر لرئيس الجمهورية بات يشكل حرجا للرئيس برهم صالح, مشيرا الى ان اغلب الكتل السياسية لم تأخذ الموضوع على محمل الجد.

وقال فهمي في تصريح تابعته الصباح الجديد، إن “الكتل السياسية لم تتناول قضية ترشيح نائب رئيس الجمهورية على محمل الجد بالوقت الحاضر بسبب وجود تعقيدات في المشهد السياسي كونها لاترغب بفتح بابا لازمة جديدة ومضافة”.

واضاف ان “سبب عدم تسمية نائب او اكثر من قبل رئيس الجمهورية برهم صالح قد يشكل احراجا له بسبب مطالبة التركمان وبعض الكتل الكبيرة بالمنصب , مما سيستدعي الى ترشيح اكثر من نائب وبالتالي سيكلف الخزينة اعباء مالية ضخمة”، معربا عن اعتقاده بأن “برهم صالح سوف لن يسمي أي شخصية مالم يستأنس برأي الكتل السياسية”.

يذكر ان رئيس ائتلاف دولة القانون قد ادلى بتصريح صحفي امس الاول اعتبر فيه أن عدم تعيين نائب لرئيس الجمهورية خرق دستوري، مبديا استغرابه من عدم اتخاذ رئيس الجمهورية برهم صالح قراراً بإرسال كتاب ترشيحه للمنصب الى مجلس النواب.

ويرجح مراقبون ان اتفاقات سبقت الانتخابات وتوزيع المناصب أدت الى وعود بين الشركاء لم تنفذ.