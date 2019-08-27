  • الثلاثاء , 27 أغسطس 2019
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
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خطة لإنشاء “جبال جليدية مصغرة”

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الصباح الجديد – وكالات:
انتقد علماء خطة غريبة لإنشاء جبال جليدية مصغرة باستعمال الغواصات لمكافحة آثار الاحتباس الحراري. وقدم الاقتراح المهندس الإندونيسي فارس راجاك كوتاهاتوها، في المسابقة السنوية لرابطة المهندسين المعماريين Siamese، في وقت سابق من هذا الشهر.
وفازت الفكرة الطموحة المستوحاة من عملية تجديد أشجار الغابات المطيرة، بالمركز الثاني في البطولة.
وشرح فريق التصميم فكرة إنشاء “الجليد المصغر”، حيث تغمر الغواصة نفسها بماء البحر، لتعود إلى السطح عند الامتلاء وتغلق الأبواب وتجري عملية تصفية المياه من الملح، بهدف تجميد الماء العذب المحتجز بكفاءة أكبر، لتشكيل “جليد” سداسي يبلغ عرضه 25 مترا وسماكته 5 أمتار. وفي هذه المرحلة، تطلق الغواصة الجليد في الماء.
ويأمل المصممون أن تخلق “الجبال المصغرة” طبقة ثلجية من صنع الإنسان. وفي حديثه مع Business Insider، قال راجاك: “إذا تمكنا من تغطية المزيد من الأسطح القطبية بالجليد، فسيمنع ذلك بالتأكيد امتصاص الحرارة من المحيطات، ما سيؤثر على درجات الحرارة العالمية”، كما يعتقد أن الفكرة الغريبة يمكن أن تساعد في إعادة بناء النظم الإيكولوجية القطبية.
وفي حديثه مع شبكة NBC، قال مايكل مان، أستاذ علوم الغلاف الجوي في جماعة ولاية بنسلفانيا، إن الأمر يشبه محاولة إنقاذ قلعة رملية مبنية على شاطئ، باستخدام فنجان “ديزي” مع دخول المد.

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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