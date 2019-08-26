الامانة العامة توجه بتسهيل مهام الفرق البيئية داخل مقرات الوزارات

بغداد – الصباح الجديد

وجهت الامانة العام لمجلس الوزراء، الاثنين الوزارات كافة بتسهيل مهمة كوادر وفرق وزارة الصحة والبيئة داخل المقرات والوزارات والمؤسسات الحكومية .

وقال مدير عام دائرة التوعية والاعلام البيئي امير علي الحسون في بيان تلقت ” الصباح الجديد “، نسخة منه، انه “استناداً الى احكام المادة ٢٢ من قانون حماية وتحسين البيئة رقم ٢٧ لسنة ٢٠٠٩ ، فقد وجهت الامانة العامة لمجلس الوزراء الوزارات كافة بابداء التعاون الكامل والتسهيلات اللازمة لفرق الرقابة البيئية للقيام بواجباتها بما في ذلك دخول مواقع العمل للقطاعين العام والخاص وفقاً لقانون حماية وتحسين البيئة” .

واضاف الحسون، ان “القانون البيئي في العراق يهدف الى حماية وتحسين البيئة من خلال ازالة ومعالجة الضرر الموجود فيها او الذي يطرا عليها والحفاظ على الصحة العامة والموارد الطبيعية والتنوع الاحيائي والتراث الثقافي والطبيعي بالتعاون مع الجهات المختصة بما يضمن التنمية المستدامة وتحقيق التعاون الدولي والاقليمي في هذا المجال