محافظ بغداد: امن العاصمة مستقر بفضل جهود الحشد والقوات الامنية

بغداد – الصباح الجديد

بحث محافظ بغداد فلاح الجزائري مع وزير الداخلية ياسين طاهر الياسري، الاثنين، مستجدات الأوضاع الامنية والخدميةـ فيما اكد الجزائري ان الاستقرار الذي تشهده العاصمة بغداد بفضل جهود ابنائنا في الأجهزة الامنية والحشد الشعبي .

وقال الجزائري في بيان تلقت ” الصباح الجديد “نسخة منه انه “بحث مع وزير الداخلية ياسين طاهر الياسري مستجدات الأوضاع الامنية والخدمية”.

واضاف الجزائري ان “الاستقرار الذي تشهده العاصمة بغداد بفضل جهود ابنائنا في الأجهزة الامنية والحشد الشعبي انعكس ايجابا على تقدم الخدمات وجذب الشركات الاستثمارية.

وبحسب البيان فان”المحافظ أبدى إعجابه بالخطوات الواقعية التي يسير عليها الوزير والتي انعكست ايجاباً على مستوى رضى المواطن عن أداء مفاصل الوزارة.”