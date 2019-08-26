  • الثلاثاء , 27 أغسطس 2019
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
الأخبار العاجلة
    • آخر الأخبار
  • محافظ بغداد: امن العاصمة مستقر بفضل جهود الحشد والقوات الامنية

محافظ بغداد: امن العاصمة مستقر بفضل جهود الحشد والقوات الامنية

آخر الأخبار
0 تعليق
392 views

بغداد – الصباح الجديد

بحث محافظ بغداد فلاح الجزائري مع وزير الداخلية ياسين طاهر الياسري، الاثنين، مستجدات الأوضاع الامنية والخدميةـ فيما اكد الجزائري ان الاستقرار الذي تشهده العاصمة بغداد بفضل جهود ابنائنا في الأجهزة الامنية والحشد الشعبي .

وقال الجزائري في بيان تلقت ” الصباح الجديد “نسخة منه انه “بحث مع وزير الداخلية ياسين طاهر الياسري مستجدات الأوضاع الامنية والخدمية”.

واضاف الجزائري ان “الاستقرار الذي تشهده العاصمة بغداد بفضل جهود ابنائنا في الأجهزة الامنية والحشد الشعبي انعكس ايجابا على تقدم الخدمات وجذب الشركات الاستثمارية.

وبحسب البيان فان”المحافظ أبدى إعجابه بالخطوات الواقعية التي يسير عليها الوزير والتي انعكست ايجاباً على مستوى رضى المواطن عن أداء مفاصل الوزارة.”

نبذة عن

avatar

جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

مقالات ذات صلة