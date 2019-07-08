أسعار النفط ترتفع مدعومة ببيانات الوظائف الأميركية

الصباح الجديد – وكالات:

ارتفعت أسعار النفط الخام امس الاثنين، مدعومة ببيانات الوظائف الأميركية التي جاءت أفضل من المتوقع، لكن المخاوف من تأثير تباطؤ الاقتصاد العالمي على الإقبال، كبحت المكاسب.

وقفزت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت، ثمانية سنتات، بحلول الساعة 06:47، بتوقيت غرينتش، عند 64.31 دولار للبرميل. وارتفع خام غرب تكساس الوسيط ستة سنتات إلى 57.57 دولار للبرميل.

وقال ستيفن إينز، الشريك الإداري في «فانجارد ماركتس» ببانكوك، إن الأسعار تلقت دعما من بيانات الوظائف غير الزراعية التي جاءت «أفضل من المتوقع لكن المتعاملين حذرون للغاية بشأن استمرار {الآفاقؤ الاقتصادية العالمية الأكثر قتامة».

وتراجع الخامان، الأسبوع الماضي، بعد أن طغت المخاوف حيال تباطؤ الاقتصاد العالمي على مخاطر الإمداد. ونزل برنت بأكثر من ثلاثة في المئة وانخفض غرب تكساس الوسيط 1.5 في المئة.

وكشف تقرير الوظائف لوزارة العمل الأميركية الذي يحظى بمتابعة كبيرة، يوم الجمعة أن نمو الوظائف في الولايات المتحدة انتعش بقوة في يونيو، مع ارتفاع الوظائف الحكومية.