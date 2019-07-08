المركزي يرفع سقف القروض للمشاريع الصغيرة والمتوسطة إلى مليار دينار

152 مليار دينار قيمة الأسهم المتداولة خلال 6 أشهر

بغداد – الصباح الجديد:

أعلن البنك المركزي العراقي امس الاثنين رفع سقف القروض للمشاريع الصغيرة والمتوسطة إلى مليار دينار.

وذكر بيان للبنك، تلقت «الصباح الجديد» نسخة منه، إن «البنك المركزي العراقي يعلن عن رفع سقف القروض الممنوحة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ضمن هذه المبادرة، إلى (مليار دينار)، مؤكداً أنَّ هذه القروض ستشمل جميع القطاعات عدا قطاع الإسكان، مع إعطاء مساحة أكبر للقطاعين الصناعي والزراعي.»

وأوضح البيان، أن «ذلك جاء تعزيزاً للنجاحات التي حققتها مبادرة الواحد ترليون دينار، وسعياً من البنك إلى استيعاب المزيد من المشاريع الاستثمارية».

وتابع، أن «البنك المركزي أصدر مجموعة من الضوابط الخاصة بهذا الإقراض أكَّد فيها إمكانية أن يُقدِّم كل مصرف مشاريع تصل قيمتها إلى 5 مليارات دينار عراقي، دفعة واحدة، اعتماداً على الاستمارة المرسلة الخاصة بكل مشروع، وأنَّ البنك سيقوم بتدقيق المشروعات التي سيتم تمويلها بعد 6 أشهر من تاريخ تغذية حساب المصرف حدًّا اقصى، من دون السماح بتمديد المدة».

وأشار البنك المركزي، إلى أن «مدة القرض تصل إلى 5 سنوات قابلة للتمديد إلى 7 سنوات، في حال طلب المصرف المقرض ذلك».

وعلى صعيد آخر، أعلن سوق العراق للاوراق المالية، امس الاثنين، ان مؤشر السوق تداول اسهم وصلت اقيامها الى 152 مليار دينار وذلك خلال النصف الأول من العام الحالي مؤشرا ارتفاعا قياسا بآخر جلسة لشهر كانون الثاني من العام ذاته.

وقال المدير التنفيذي للسوق طه احمد عبد السلام في بيان تلقت « الصباح الجديد» نسخة منه إن «سوق العراق للأوراق المالية نظم خلال النصف الأول من عام 2019 121 جلسة تداول بالاوراق المالية ضمن التوقيتات التي نظمتها تعليمات وقواعد التداول الالكتروني في سوق العراق للأوراق المالية».

وأضاف عبد السلام أن «التداول اقتصر على اسهم 75 شركة مساهمة لوجود 20 شركة متوقفة عن التداول بقرار من هيئة الأوراق المالية بسبب عدم تقديم الإفصاح السنوي او الفصلي».

واوضح عبد السلام ان «عدد الأسهم المدرجة بلغت 12175 مليار سهم لاسهم الشركات المدرجة البالغة 103 شركة، فيما بلغ عدد الأسهم المتداولة 237 مليار سهم خلال النصف الأول 2019 فيما بلغت اقيامها تلك الأسهم 152 مليار دينار».

واكد عبد السلام ان «مؤشر أسعار الأسهم المتداولة اقفل في اخر جلسة في شهر حزيران على 496.31 نقطه في جلسة 30/6/2019 مرتفعا بنسبة طفيفة 0.8 % عن اغلاقه في شهر كانون الثاني 2019، فيما بلغ عدد العقود المنفذه خلال النصف الأول من العام الحالي 82,942 عقدا «.

على صعيد متصل صادق البنك المركزي العراقي على ضوابط اندماج واتحاد المصارف.

وقال البنك «ايماناً بضرورة تطوير وتحسين الخدمات في القطاع المصرفي، صادق مجلس إدارة البنك المركزي العراقي على {ضوابط اندماج واتحاد المصارف} في قراره المرقم 90 لسنة 2019».

واضاف، ان «الضوابط شملت متطلبات الاندماج أو الاتحاد بين المصارف الراغبة بذلك، فضلاً عن المزايا التي ستحصل عليها المصارف المندمجة أو المتحدة، وصلاحيات البنك المركزي في تلك العمليات، وبالإمكان الاطلاع على هذه الضوابط من خلال زيارة الموقع الالكتروني للبنك المركزي العراقي».