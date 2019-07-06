وزير الدفاع يشكل لجنة تحقيقية لمعرفة ملابسات مقطع صوتي نسب لقائد عمليات الانبار

بغداد – الصباح الجديد:

امر وزير الدفاع نجاح الشمري، امس الاول الجمعة، بتشكيل لجنة تحقيقية لمعرفة ملابسات مقطع صوتي لقائد عمليات الانبار، بدا انه في اتصال مع “عنصر في المخابرات الأميركية”، بثته احدى الفضائيات.

وذكرت الوزارة في بيان تلقت الصباح الجديد نسخة منه امس، ان “وزير الدفاع نجاح الشمري امر بتشكيل لجنة تحقيقية لمعرفة الحقائق بعد ظهور تسجيل صوتي في إحدى القنوات الفضائية، ينسب حسب ادعاء التقرير الإعلامي لقائد عمليات الانبار اللواء الركن محمود الفلاحي”.

وأضاف البيان، ان “هذا الاجراء جاء من اجل التعاطي مع ما يتم نشره في وسائل الإعلام وتدقيق المعلومات خدمة للصالح العام وإظهار الحقائق للحفاظ على امن البلد”.