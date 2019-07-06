فرنسا تحث «اليورو» على ايجاد مرشح لرئاسة صندوق النقد

الصباح الجديد ـ وكالات:

قال وزير المالية الفرنسي برونو لو مير أمس السبت إنه يتعين على وزراء مالية أوروبا إيجاد مرشح محل توافق ليخلف كريستين لاجارد في رئاسة صندوق النقد الدولي.

ورشح زعماء الاتحاد الأوروبي لاجارد الأسبوع الماضي لتحل محل ماريو دراجي في منصب رئيس البنك المركزي الأوروبي مما أثار تساؤلات عمن سيحل محلها في صندوق النقد.

وقال الوزير الفرنسي على هامش مؤتمر الاقتصاد والأعمال الذي يعقد في جنوب فرنسا إن وزراء مالية أوروبا سيناقشون الأمر في اجتماع في بروكسل يوم الثلاثاء.

وصرح للصحافيين ”ينبغي أن نتوصل لحل وسط على المستوى الأوروبي.. يحدوني الأمل في التوافق على أفضل مرشح، أفضل مرشح أوروبي لصندوق النقد الدولي“.

وردا على سؤال عما إذا كان يمكن ترشيح محافظ بنك إنجلترا مارك كارني، وهو يحمل جوازات سفر كل من بريطانيا وكندا وأيرلندا، كمرشح أوروبي قال ”إذا كان لدينا مرشح أوروبي على مستوى جيد فقد يكون لدينا مرشح جيد لصندوق النقد“.

وقال مسؤول فرنسي إن من المقرر أن يناقش لو مير الأمر مع الرئيس إيمانويل ماكرون هذا الأسبوع وإن من المرجح أن يتحدث مع كارني قبل ذلك.

وأضاف المسؤول أن فرنسا تدرك أن الدعم لكارني يكتسب زخما. مضيفا: إذا ما قررت فرنسا مساندته فإن ذلك سيكون عاجلا وليس آجلا.