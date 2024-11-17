قرعة ممتاز الطائرة تقام 30 الجاري

إعلام اتحاد الطائرة

أعلنت لجنة المسابقات في الإتحاد العراقي للكرة الطائرة، موعدي سحب قرعة الدوري الممتاز للموسم 2024 – 2025 وإقامة مباراة كأس السوبر بين فريقي غاز الجنوب و أربيل.وقال عضو الاتحاد مناف خليل ان اللجنة حددت يوم السبت الموافق 30 تشرين الثاني 2024 موعداً لاقامة حفل سحب قرعة الدوري الممتاز في العاصمة الحبيبة بغداد وسيعلن عن المكان لاحقا.وأضاف ان مباراة كأس السوبر، بين نادي غاز الجنوب ونادي أربيل ستكون يوم الخميس 5 كانون أول 2024 في بغداد، وسيتم تحديد الوقت وصالة اللعب لاحقًا.واشار خليل الى ان افتتاح مباريات الدوري الممتاز لموسم 2024-2025، فقد تم تحديد التجمع الأول للمباريات يوم (7-8-9) كانون أول 2024، وسيتم تحديد أماكن وتوقيتات المباريات بعد إجراء القرعة.وأكدت اللجنة على ما جاء في اللائحة الفنية المادة الثالثة، حيث أنه ينبغي على الأندية تسجيل لاعبين اثنين تولد 2007-2008 على أقل في الكشف العام للفريق، وأن يكون واحد على الأقل في كشف المباراة.كما ينبغي على الأندية تصديق عقود اللاعبين والمدربين ودفع مبلغ بدل الاشتراك قبل نهاية الدوام الرسمي ليوم الخميس 28 نوفمبر 2024.