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الصم يفتتح الألعاب الآسيوية بلقاء ماليزيا

رياضة
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بغداد ـ الصباح الجديد:

يفتتح منتخبنا الوطني بكرة القدم للصم مشاركته في دورة الألعاب الاسيوية العاشرة للصم بلقاء منتخب ماليزيا يوم 30 تشرين الثاني الجاري، وسيلاقي في ثاني مبارياته لحساب المجموعة الأولى المنتخب الكوري الجنوبي يوم 2 من شهر كانون أول المقبل، في حين يختتم مبارياته بدور المجموعات امام إندونيسيا يوم 4 الشهر ذاته، ويقود منتخبنا للصم بكرة القدم المدرب خلف حبش ويؤدي تدريباته في ملعب الراحل علي كاظم في وزارة الشباب والرياضة.. يذكر ان المجموعة الثانية في المنافسات تضم منتخبات إيران واليابان وأوزبكستان وسلطنة عمان.

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