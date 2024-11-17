ماراثون رياضي بمناسبة اسبوع العلم والسلام

بغداد ـ الصباح الجديد:

أقام قسم شؤون المرأة العراقية في وزارة الشباب والرياضة، ماراثون رياضي بمناسبة الأسبوع العالمي للعلم والسلام، والذي حمل شعار (معاً لدعم العلم بشتى أنواعه ومجالاته)، وذلك بمشاركة موظفي وموظفات الوزارة وطلبة جامعتي الفراهيدي والاسراء.وأكدت مديرة القسم الدكتورة فاطمة الزهراء نفعت: أن الهدف من المهرجان هو نشر الوعي بأهمية السلام العالمي والاهتمام بالعلم، كذلك التوعية بضرورة ممارسة الرياضة للمحافظة على الصحة العامة. وتم في ختام الماراثون توزيع الكؤوس والميداليات على الفائزين الأوائل، والذين قدموا شكرهم لوزارة الشباب والرياضة لإقامة هذا الكرنفال الرياضي.