غدا..الشبابي يلاقي أوزبكستان بثاني تجريبيات طشقند

بغداد ـ الصباح الجديد:

خسر منتخب العراق (2-1) وديًا أمام أوزبكستان، أول أمس، بالعاصمة الأوزبكية طشقند.تأتي المباراة ضمن تحضيرات المنتخب العراقي للمشاركة بنهائيات كأس آسيا دون 20 عامًا، التي تستضيفها الصين خلال شباط/فبراير من العام المقبل.وشهدت المباراة حضور عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العراقي لكرة القدم، رئيس وفد شباب العراق بالمعسكر محمد ناصر.ومن المقرر أن يلتقي المنتخبان في مباراة ودية ثانية يوم غد الإثنين الموافق 18 تشرين الثاني الجاري.ويخوض المنتخب العراقي للشباب، معسكره في أوزبكستان تحت قيادة مدربه عماد محمد، بقائمة تضم كلًا من:وسام علي، وليث ساجد، ورضا محمد فرحان، وسجاد محمد نامق، وآدم طالب، ومحمد غالب، وموسى علاء، وعباس عدنان، ومسلم موسى، وحسين فاهم، وحسن عماد وياسر وسام، وأموري فيصل.علي مخلد، وأمير فياض، وليث ضياء، ويوسف قاسم، وسيداد حاجي، وكرار جعفر، وأحمد جاسم، ومصطفى نواف، واريز خوشناو، وأيمن لؤي، وعلي أكبر طاهر، ومصطفى قابيل، وحيدر حمد.