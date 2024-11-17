منتخبنا الوطني يلاقي مضيفه العماني.. الثلاثاء

بغداد ـ الصباح الجديد:

يلعب منتخبنا الوطني مباراته المقبلة في لقاء الإياب لحساب الجولة السادسة في المجموعة الثانية ضمن المرحلة الثالثة لتصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم في الساعة 7 من مساء بعد غد الثلاثاء الموافق 19 تشرين الثاني الجاري امام نظيره العماني في ملعب مجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر بإدارة طاقم تحكيم دولي من دولة الإمارات العربية المتحدة ويتألف من بقيادةِ الدوليّ عمر آل علي و يساعده محمد الحمادي و جاسم آل علي، و سلطان الحمادي حكماً رابعاً، ومحمد عبيد خادم حكماً لتقنيةِ الفار، و يساعده صقر حمدان الزعابي، و سيكون القطري جاسم الهيل مراقباً للحكامِ، و سيكون مشرف المباراة روني سوهاتريل من إندونيسيا، و سيكون الأوزبكيّ شيرالي ديجانالييف مسؤولاً عن مراقبةِ تقنية الفار.. وسبق لمنتخبنا الوطني العراقي ام فاز في لقاء الذهاب بهدف من دون رد سجله ايمن حسين في الدقيقة 13 في المباراة التي أقيمت في ملعب البصرة الدولي مساء يوم 5 أيلول الماضي.وسيفتقد منتخبنا الوطني المدافع مصطفى سعدون بسبب البطاقات الملونة، في حين يبتعد أيضا حارس المرمى جلال حسن بداعي الإصابة.

وتعادل منتخب العراق مع ضيفه الأردني (0-0)، خلال المباراة التي جمعتهما الخميس، ضمن منافسات الجولة الخامسة بالتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.ورفع التعادل رصيد العراق إلى النقطة 8 في المركز الثالث بجدول ترتيب المجموعة، بفارق الأهداف عن منتخب الأردن الوصيف.ويتصدر المجموعة المنتخب الكوري الجنوبي برصيد 13 نقطة.ومن المقرر أن يحل منتخب العراق ضيفًا على نظيره العماني يوم الثلاثاء 19 تشرين الثاني ضمن منافسات الجولة السادسة.

وتراجع منتخبنا إلى الترتيب الثالث في المجموعة برصيد 8 نقاط، في حين يقف كوريا الجنوبية متصدرا وله 13 نقطة، اما الأردن فبالمركز الثاني وله 8 نقاط متفوقا على منتخبنا بفارق الأهداف، وعمان رابعا وله 6 نقاط ثم الكويت بـ 3 ولفلسطين نقطتين في المركز السادس الأخير.

وعلق الإسباني خيسوس كاساس المدير الفني للمنتخب العراق، على التعادل أمام الأردن (0-0) وقال كاساس خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي عقب المباراة، إن اللاعبون لم يطبقوا جميع التعليمات الموجهة لهم خلال اللقاء بشكل كامل بجانب إضاعتهم للفرص التي كانت من الممكن أن تحسم نقاط المباراة لصالحهم.

وأوضح المدير الفني للمنتخب العراق، أن المهاجم أيمن حسين كان مرهقًا للغاية بنهاية المباراة، ولكنه في الوقت نفسه لم يكن يعلم كم الوقت الذي سيمنحه الحكم كوقت بدلاً من الضائع.وأتم: “من كان يعتقد أن التأهل سيكون سهلاً فهذه مشكلته لأن التنافس على بطاقة التأهل سيستمر حتى النهاية، ومشكلة العراق أن الإعلام والجماهير تضع مسؤولية كبيرة وضغط على اللاعبين بصورة كبيرة وهذا لا يفيد المنتخب”.التعادل رفع رصيد منتخب العراق إلى النقطة 8 في المركز الثالث بجدول ترتيب المجموعة بفارق الأهداف عن المنتخب الأردني الوصيف.ومن المقرر أن يحل منتخب العراق ضيفًا على نظيره العماني يوم الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الجولة السادسة بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم.

وتقدم رئيسُ الاتحاد العراقيّ لكُرةِ القدم عدنان درجال، نيابةً عن أسرةِ الاتحاد، بالشُكرِ الجزيلِ للجُمهورِ الغفيرِ الذي حضرَ لمؤازرةِ المنتخب الوطنيّ في مباراته أمامَ نظيره الأردني في ملعبِ البصرة الدوليّ، والذي آزر منتخبنا في مواجهته، وتشجعيه الذي نقل صورةً حضاريةً، وأوصل رسالةَ السلام الحقيقيّة للعالم.كما تقدمُ رئيسُ الاتحاد بالشُكر والتقدير إلى القواتِ الأمنيّة الداعمة والمُساندة، وقوات أمن الملاعب بصنوفها كافة، لإنجاح إقامةِ المُباراةِ بالشكلِ المُميز.

من جانبه، حيّا رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية الدكتور عقيل مفتن المنتخب الوطني العراقي بكرة القدم، رغم تعادله مع شقيقه الأردني من دون اهداف، وأعرب مفتن عن سعادته لطغيان الروح الرياضية السامية في أداء كلا المنتخبين الشقيقين، وانعكاس ذلك بوضوح أكثر في مدرجات الملعب التي جمعت الجماهير العراقية والأردنية.كما أشاد مفتن ”بالدعم الجماهيري الكبير الذي تبناه العراقيون بكل أعمارهم ومن جميع المحافظات‟، مطالباً لاعبي المنتخب ”برد دين الولاء الجماهيري بتقديم أفضل ما لديهم في مباريات المرحلة الثانية والسعي لقطع إحدى التذكرتين المباشرتين للمونديال المقبل‟. وشدّ مفتن من أزر لاعبي المنتخب العراقي داعياً الجميع ”لطيّ صفحة المباراة والتهيؤ نفسياً وبدنياً للمباراة المقبلة أمام عمان‟، لافتاً الى ”إن فرصة التأهل قائمة بقوة مع احترام جميع المنافسين والتحضير لكل مباراة بشكل مميز‟.