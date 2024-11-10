انتحار حارس في السفارة الألمانية ببغداد

كشف مصدر أمني، أمس السبت، عن تفاصيل جديدة تتعلق بحادث انتحار موظف حراسة في السفارة الألمانية في العاصمة العراقية بغداد، والذي يُلقب من قبل زملائه بـ “جيفارا“.

وقال المصدر في حديث صحفي: إن الضحية كان يعمل كموظف حراسة أمنية لحماية السفارة الألمانية في بغداد، واستخدم سلاحًا ناريًا نوع مسدس يعود ملكيته للسفارة، الذي يتم تسليمه له بعد انتهاء كل واجب.

ووقع الحادث، بحسب المصدر، داخل كرفان يستخدم للمنام ضمن محيط السفارة، حيث أقدم الموظف على الانتحار بإطلاق النار على نفسه.

وأوضح المصدر، أن الموظف كان قد تم إبلاغه قبل ثلاثة أيام بوجود ورم في رأسه، ما تسبب له في اضطرابات نفسية شديدة، وقد أبلغ السفارة بالأمر طالبًا العلاج، قبل أن يُقدم على إنهاء حياته.

ومساء أمس الجمعة، أفاد مصدر أمني بأن موظفاً عراقياً يعمل في شركة أمنية داخل السفارة الألمانية في منطقة المنصور ببغداد أقدم على الانتحار بإطلاق النار على نفسه.

وأوضح المصدر أن الضحية كان يعاني من حالة نفسية، وتم استدعاء خبير الأدلة الجنائية والشرطة من قبل السفارة للتحقيق في الحادث.