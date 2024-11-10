بسبب مبلغ 4 آلاف دينار.. مقتل شخص أثناء محاولة فضّ نزاع

أفاد مصدر أمني، أول أمس الجمعة، (8 تشرين الثاني 2024)، بمقتل شخص تدخل لفض نزاع مسلح، بسبب خلاف على 4 آلاف دينار في محافظة البصرة.

وذكر المصدر لوسائل إعلام، أن “قريباً لعائلة (نسيب) (35 عاما)، كان في بيت أهل زوجته اثناء وقوع شجار مسلح مع صاحب محل في منطقة القبلة بالبصرة وحاول التدخل لفضه ما أسفر عن مقتله وإصابة شخص آخر” لافتا الى “نقل جثة القتيل الى مستشفى الجمهورية والشخص المصاب الى مستشفى التعليمي“.

وأوضح، أن “الشجار المسلح كان بسبب خلاف مع صاحب محل في المنطقة على مبلغ 4 آلاف دينار، وذلك بسبب تأخر أحد الزبائن بدفع ما في ذمته من دين لصاحب الأسواق“.