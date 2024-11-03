“أكسيوس” الأميركي: إيران تستعد لضرب إسرائيل انطلاقاً من العراق خلال أيام

متابعة ـ الصباح الجديد:

قال مصدران إسرائيليان، إن تقديرات المخابرات الإسرائيلية تشير إلى أن إيران تستعد للهجوم على إسرائيل انطلاقاً من الأراضي العراقية خلال الأيام المقبلة، ربما قبل الانتخابات الرئاسية الأميركية المقررة الثلاثاء المقبل.

وأضاف المصدران، في تصريحات لموقع «أكسيوس»، أن تقديرات المخابرات الإسرائيلية ترجح شن الهجوم من العراق باستخدام عدد كبير من الطائرات المسيّرة والصواريخ الباليستية.

وأشار الموقع إلى أن «تنفيذ الهجوم من خلال الميليشيات الموالية لإيران في العراق، وليس مباشرة من الأراضي الإيرانية قد يكون محاولة لتجنب هجوم إسرائيلي آخر ضد أهداف استراتيجية في إيران».

وأتت الضربات الإسرائيلية، السبت الماضي، رداً على هجوم صاروخي باليستي ضخم شنّته طهران على إسرائيل في الأول من أكتوبر (تشرين الأول).