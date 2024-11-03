يضم تركيا وبلغاريا والمجر.. العراق يعلن تأسيس مجلس لربط طريق التنمية مع أوروبا

بغداد ـ الصباح الجديد:

كشف وزير النقل رزاق محيبس، امس السبت، عن قيام الجانب التركي بتأسيس مجلس رباعي يضم العراق والمجر وبلغاريا لتهيئة ربط طريق التنمية مع أوروبا، وفيما أكد الشروع بالتصاميم النهائية للمشروع، بين أن أبواب العراق مفتوحة أمام أي دولة ترغب بالانضمام إلى المشروع.

وقال محيبس في تصريح تابعته الصباح الجديد: إن “التصاميم الأولية للسكك الحديد ضمن مشروع طريق التنمية بلغت 100% وشرعت الوزارة بالتصاميم النهائية”، مؤكدا، أن “نسبة إنجاز التصاميم الأولية للطريق السريع بلغت 84%، فيما تم إكمال دراسة الجدوى بنسبة 100% وإجراء فحص التربة لمساحة تصل إلى أكثر من 1000 كيلومتر“.

وأضاف، أن “العمل مستمر من أجل تنفيذ المشروع”، مبينا، أن “البيان الوزاري للاجتماع الثاني الذي عقد في بغداد قبل يومين والذي يضم وزراء النقل الأربعة نظم العلاقة والمهام والمسؤوليات في إدارة المشروع“.

وأكد، أن “البيان تضمن فقرة وهي إبقاء الباب مفتوحا أمام أي دولة ترغب في الانضمام للمشروع”، موضحا، أن “النقاشات والدراسات المقبلة ستنضج خريطة طريق ممنهجة لتنفيذ طريق التنمية“.