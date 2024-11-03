شركة صينية كبرى تستكشف حقلاً نفطياً وسط العراق

الصباح الجديد ــ وكالات:

كشف موقع “اويل برايس”، عن توقيع شركة سينوك الصينية صفقة للتنقيب في حقل نفطي وسط العراق.

وكتب موقع “أويل برايس”، تقريراً ذكر فيه أن “شركة سينوك الصينية وقعت صفقة للتنقيب في حقل نفطي وسط العراق”، لافتاً الى أن “شركة أفريقيا القابضة ستدير الودائع، ومن المقرر أن تستغرق المرحلة الأولى من العمل ثلاث سنوات”.

وأضاف التقرير، أن “صفقة استكشاف الحقل العراقي تأتي في أعقاب فوز سينوك بالعطاء الخاص بالبلوك 7 بعد مناقصة أجرتها الحكومة العراقية في وقت سابق من هذا العام، حيث كانت شركات الطاقة الصينية الكبرى هي الفائزة الكبرى، حيث فازت بإجمالي أربعة عطاءات لتسعة حقول نفط وغاز”.