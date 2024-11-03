رئيس الجمهورية يؤكد ضرورة تعزيز آليات التواصل مع رئاسة البرلمان

بغداد – الصباح الجديد:

أكد رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد امس السبت، على ضرورة تعزيز آليات التواصل مع رئاسة مجلس النواب.

وذكرت الدائرة الإعلامية لرئاسة الجمهورية في بيان أن “رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، التقى في مقر مجلس النواب ببغداد ، رئيس مجلس النواب محمود المشهداني”، مضيفة أن “الرئيس هنأ المشهداني بمناسبة انتخابه رئيساً لمجلس النواب، متمنياً له التوفيق والسداد في إنجاز مهام عمله“.

وأكد الرئيس، بحسب البيان، على “ضرورة تعزيز آليات التواصل والتنسيق بين رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس النواب والعمل على تقديم القوانين والتشريعات التي تصب في مصلحة المواطنين وخصوصا في الجوانب الأمنية والسياسية والاقتصادية“.

ولفت البيان إلى أن “المشهداني أعرب عن شكره وتقديره لتهاني وتمنيات رئيس الجمهورية”، مؤكداً “سعي رئاسة مجلس النواب إلى المضي قدما في إكمال مهامها وبما يحقق المصالح العليا للعراق وشعبه”.