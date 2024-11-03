بالتعاون مع مستشار أجنبي.. حراك برلماني لتعديل قانون وزارة النفط

بغداد ـ الصباح الجديد:

أعلنت لجنة النفط والغاز النيابية، عن حراك لتعديل قانون وزارة النفط 101 لسنة 1976، فيما أشارت الى أن عرض المسودة على مجلس الوزراء قريباً.

وقال عضو لجنة النفط والغاز النائب باسم نغميش : إن “لجنة فرعية تشكلت داخل لجنة النفط والغاز مختصة بمراجعة التشريعات الخاصة بالقطاع النفطي، وقد أطلق عليها “لجنة التشريعات النفطية”.

وأوضح أن “اللجنة تعمل على إعادة النظر في عدة قوانين، بهدف تعديلها لتتناسب مع المتطلبات الحالية للقطاع النفطي”، مبيناً أن “من ضمن هذه القوانين قانون تنظيم وزارة النفط رقم (101) لسنة 1976، والذي يعتبر قانوناً قديماً أجريت عليه نحو ثلاثة تعديلات آخرها العام 1982”.

ولفت الى أن “المسودة الخاصة بتعديل القانون ما زالت طور الإعداد، ويتم التعاون مع مستشار أجنبي متعاقد مع الوزارة لتقديم ملاحظاته، ومن ثم بعد ذلك ترفع المسودة الى مجلس الوزراء والى المستشارين، وبعدها الى مجلس الدولة، بغية دراسة مدى انسجامها مع النظام القانوني في الدولة”.

وتابع: “بعد ذلك تعود المسودة الى مجلس الوزراء ثم الى مجلس النواب لاستكمال إجراءات التشريع”