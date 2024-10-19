التربية تعلن إنجاز 500 مدرسة جديدة وإتمام بناء ألف نهاية العام

بغداد – الصباح الجديد

أعلن ممثل رئيس الوزراء خليل العطواني عن إنجاز 26 مدرسة نموذجية من أصل 52 في ميسان، فيما أشار إلى أن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وجه بتشكيل لجنة للإشراف على تأثيث المدارس النموذجية والإسراع بإدخالها الخدمة.

وقال العطواني العضو في هيئة المستشارين برئاسة الوزراء : إنه “برعاية من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وانسجاماً مع توجيه حكومته بالإسراع في إنجاز مشروع الأبنية المدرسية وتأثيثها بأحدث المواصفات، افتتحنا مدرسة الخليل الابتدائية في ميسان قضاء الكحلاء”، لافتاً إلى، أن “هذه المدرسة تم هدمها وإعادة بنائها وتزويدها بأثاث متميز ينسجم مع توجهات الحكومة في دعم العملية التربوية والنهوض بها وخلق أجواء مناسبة للطلبة الأعزاء والهيئات التدريسية ورفع قدرتهم العلمية“.

وأشار العطواني إلى، أنه “من ضمن المدارس النموذجية في محافظة ميسان أنجزنا 26 مدرسة نموذجية من أصل 52، وهذه المدارس سوف تدخل الخدمة خلال العام الدراسي الجديد”، مشيرا إلى، أن “الألف مدرسة إذا تم إدخالها الخدمة خلال هذا العام في جميع المحافظات ستعالج موضوعة المدارس الكرفانية ومدارس الدوام الثنائي والثلاثي، وستكون هذه الألف مدرسة نقلة نوعية انعطافة مهمة في العملية التربوية والتعليمية في عموم العراق“.

من جهته، أوضح مدير تربية ميسان جواد كاظم لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أن “بناية مدرسة الخليل الابتدائية التي تم افتتاحها تتكون من 18 صفا إضافة إلى أربع قاعات مختبرات متعددة الأغراض وجناح إداري إضافة إلى الوحدات الصحية وساحة للتلاميذ“.

وأضاف، أن “هذه المدرسة تعتبر من المدارس المتلكئة سابقًا مضى عليها أكثر من عشر سنوات ضمن مشروع الوزارة رقم واحد لكن لله الحمد بجهود من رئيس الوزراء و وزير التربية تم إعادة بنائها بشكل نموذجي يليق بتلاميذ محافظة ميسان“.

وتابع، “نأمل أن تضاف مدارس جديدة أخرى على مستوى القرض الصيني وعلى مستوى تنمية الأقاليم التابعة إلى محافظة ميسان وايضاً مشروع الوزارة رقم واحد”، لافتاً إلى، أن “البناية المدرسية هي ركيزة مهمة وأساسية في العملية التعليمية والتربوية، وستكون هذه المدرسة إضافة نوعية لما تتميز به من جودة البناء وطبيعة هذه المدرسة“.

وذكر مسؤول شعبة الأبنية المدرسية في ميسان ضياء حسين لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أن “بناية مدرسة الخليل الابتدائية في قضاء الكحلاء تم تنفيذها ضمن مشاريع وزارة التربية من قبل شركة الاعداد للمقاولات“.

ولفت إلى، أن “حصة محافظة ميسان ضمن مشاريع القرض الصيني 52 مدرسة، تم إنجاز العمل بـ 26 مدرسة منها وتم استلام 12 مدرسة”، مبيناً، أن “المتبقي هو 14 مدرسة في طور الاستلام، وعند إكمال إجراءات الاستلام من قبل اللجنة المختصة في الأمانة العامة لمجلس الوزراء سيتم إدخالها إلى الخدمة وستقوم بحل الإشكالات الواقعة في المدارس”.

على صعيد متصل أعلنت وزارة التربية إنجاز 500 مدرسة جديدة عبر خطة من ثلاثة محاور، فيما أشارت إلى أن الحاجة للأبنية المدرسية ستتقلص إلى 7000 بناية مع نهاية العام، متوقعة أن يشهد إتمام بناء ألف مدرسة.

وقال المتحدث باسم الوزارة كريم السيد : إن “الوزارة عملت خلال الدورة الحالية على مجموعة من المدارس سواء عن طريق الاتفاقية العراقية – الصينية أو مشروع الوزارة رقم واحد أو تنمية الأقاليم، حيث أنجزنا حتى الآن 500 مدرسة جديدة ودخلت الخدمة”، مبينا، أن “سقفنا هو إدخال ألف مدرسة الخدمة مع نهاية العام لتتقلص حاجتنا للمدارس إلى 7000 مدرسة“.

وأضاف، أن “هنالك كذلك 2000 مدرسة ضمن خطة الترميم على وفق البرنامج الحكومي ضمن حملة مدرستي أجمل المدعومة من مستشارية مكتب رئيس الوزراء إضافة إلى عمل الجهد الخدمي والهندسي بتوفير الرحلات والسبورات”، مشيرا إﻟﻰ، أن “ملف الأبنية المدرسية يعد أول منجز في هذا العام وهو ملف مدعوم بالكامل من أعلى الجهات، والوزارة تعمل عليه ليل نهار وتكرس كل جهودها وكل أدواتها لأجل أن تحل هذه الأزمة“.