سيدات إنجلترا بطلات اليورو 2022

بحضور جماهيري قياسي

لندن ـ وكالات:

توج منتخب سيدات إنجلترا بلقب كأس أمم أوروبا 2022 بفوزه على منتخب ألمانيا 2-1، بعد التمديد في النهائي الذي جرى مساء أول أمس على ملعب ويمبلي.. وتقدمت إنكلترا أولاً عبر إيلا توني 62، لكن منتخب ألمانيا عاد إلى المباراة في الدقيقة 79 عندما سجلت له لينا ماجول.. وفي الشوط الإضافي الثاني وقعت تشلوي كيلي على هدف الانتصار واللقب الغالي 111.وهذه المرة الأولى التي تظفر بها سيدات إنجلترا بلقب اليورو.ولعبت إنجلترا مرتين النهائي من قبل لكنها خسرت، وذلك في النسخة الأولى عام 1984 أمام السويد، ثم أمام ألمانيا بالذات 6-2 في نهائي 2009 على الأراضي الفنلندية.

وحطم الحضور الجماهيري للمباراة النهائية لبطولة أوروبا للسيدات بين إنكلترا المضيفة وألمانيا والبالغ 87192 متفرجاً على ملعب «ويمبلي» في لندن الرقم القياسي في عدد الجماهير في المسابقة القارية.. وكان الرقم السابق وهو 79115 متفرجاً مسجلاً في المباراة النهائية لنسخة الرجال عام 1964 في إسبانيا عندما توج صاحب الأرض باللقب على حساب الاتحاد السوفياتي (2-1).. وحطم الرقم القياسي المطلق في عدد الجماهير في مباراة كرة قدم للسيدات مرتين في الربيع الماضي من قبل برشلونة الإسباني على ملعبه كامب نو، الملعب الوحيد في أوروبا الذي يتسع لعدد من الجماهير أكثر من ويمبلي.. في 23 نيسان/أبريل الماضي، حضر 91648 متفرجًا لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا للسيدات بين برشلونة وفولفسبورغ الألماني.

وأشادت إليزابيث الثانية، ملكة بريطانيا، بتتويج منتخب إنجلترا التاريخي ببطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم للسيدات (يورو 2022)، حيث وصفته بأنه «مصدر إلهام للفتيات والنساء» في جميع أنحاء البلاد.

وتوج منتخب إنجلترا باللقب القاري على أرضه، عقب تغلبه (2/1) على ألمانيا في الوقت الإضافي، أمام حشد جماهيري كبير يُقدر بـ87 ألف متفرج، تقدمه الأمير وليام، دوق كامبريدج., وبات هذا أول لقب كبير تناله كرة القدم الإنجليزية، منذ فوز منتخب إنجلترا للرجال بكأس العالم عام 1966، على أرضه أيضا.

وقالت الملكة في بيان: «أتقدم بأحر التهاني وتهنئة عائلتي لكم جميعا، بالفوز ببطولة الأمم الأوروبية للسيدات.. إنه إنجاز مهم للفريق بأكمله، بما في ذلك الطاقم الفني المعاون الخاص بكن.. الفوز بالبطولة والأداء خلال المسابقة يستحق الثناء حقا».

هذا وغابت أليكسندرا بوب، قائدة منتخب ألمانيا للسيدات لكرة القدم، عن المباراة النهائية لبطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2022) المقامة في إنجلترا، بسبب الإصابة.

وتعرضت بوب لإصابة عضلية، قبل نهائي البطولة القارية ضد منتخب إنجلترا على ملعب (ويمبلي) العريق، في العاصمة البريطانية لندن، وكانت بوب تتقاسم صدارة هدافات البطولة مع الإنجليزية بيث ميد، برصيد 6 أهداف لكل منهما، قبل انطلاق المباراة النهائية.

وكانت النجمة الألمانية تطمح لأن تصبح ثاني لاعبة أو لاعب يهز الشباك، في كل مباراة بالبطولة، بدءا من دور المجموعات حتى المباراة النهائية، في نسخة واحدة من كأس الأمم الأوروبية للرجال أو السيدات، بعد النجم الفرنسي السابق ميشيل بلاتيني، الذي حقق الإنجاز ذاته في 1984.